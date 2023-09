Repassa les notícies més destacades de les últimes hores a Sabadell

Aquest dijous la ciutat s’ha despertat després d’una matinada de vadalisme. És una de les notícies destacades de la jornada. Recuperem el més destacat de les últimes hores.

Quatre incendis de contenidors s’han desencadenat de manera pràcticament simultània i a tocar l’un de l’altre. Els Bombers han hagut d’actuar ràpidament en els quatre indrets, que han afectat diversos carrers del barri de Gràcia, a tocar de la seu de la Policia Municipal de Sabadell.

La zona de baixes emissions (ZBE) de Sabadell serà una realitat a partir del 2024. L’Ajuntament culmina una estratègia conjunta per desplegar restriccions amb les vuit ciutats més de l’Arc Metropolità, un ens que inclou Terrassa, Rubí i Granollers, entre d’altres grans municipis. Segons han confirmat fonts municipals al Diari, els alcaldes es reuniran el proper octubre per tancar com i quan s’aplicaran les noves ZBE. Així, el calendari i els criteris seran conjunts per a més d’un milió d’habitants de la segona corona de Barcelona.

El sector industrial no perd pistonada a Sabadell, segons les darreres dades de l’informe del Ciesc sobre l’evolució de les empreses a la ciutat. A 30 de juny, el nombre d’empreses era de 5.165 (variació interanual +4). Tot i que les diferencies són mínimes (-5 respecte del primer trimestre, en el conjunt per grans sectors), en la indústria s’experimenta un augment trimestral (+4) i la variació interanual també és positiva (+2).

Les precipitacions registrades el passat divendres 15 i les de la passada matinada de dimarts a dimecres, han convertit ja aquest mes de setembre en el mes més plujós d’aquest 2023. El pas de la Dana d’ara fa prop d’una setmana va deixar més de cinquanta litres en poc més de sis hores (52,9), segons dades de l’estació automàtica Sabadell – Parc Agrari, del Servei Meteorològic de Catalunya.

Més actuacions a Sabadell. La Policia Municipal ha evitat prop d’un centenar d’ocupacions entre el gener i l’agost d’aquest any. La xifra contempla tant ocupacions en calent -quan algú acaba d’accedir a un habitatge-, com temptatives -considerades quan s’està intentant entrar a l’immoble-.