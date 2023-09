El nou projecte del Sabadell Nord arrenca amb optimisme

Nova etapa, mateixa il·lusió. En el segon any després de la marxa d’Antonio Lou i el descens des de Primera Catalana, el Sabadell Nord ha trobat l’estabilitat de nou. Amb Francisco Hermoso a la presidència i Cristian Barea al capdavant del primer equip, la idea del projecte és retornar la identitat del barri al club. Amb 26 equips de futbol base i l’equip inclusiu, l’FC Taina, l’entitat continua creixent i ha recuperat les xifres d’abans de la pandèmia en una temporada que afronta amb il·lusió i optimisme. “L’objectiu és recuperar algunes categories a la base i ser un club identificat amb el barri. S’està fent una gran feina. A més, aquest any el Taina ja forma part del club al 100% i estem molt contents”, afirma Hermoso.

Pel primer equip és la segona temporada consecutiva a Segona Catalana. Amb la intenció de no repetir els errors de l’any passat, buscaran formar un bloc competitiu i identificat amb els valors del club. “Aquesta temporada hem buscat formar un equip que valori estar aquí. L’any passat hi havia un vestidor complicat i, per com era la competició, no vam baixar, però no vam estar a l’altura”, assevera Francisco Hermoso. L’entrenador és Cristian Barea, que ve de signar una temporada fantàstica amb el juvenil dels de Ca n’Oriac. Un tècnic coneixedor de la casa que té molt clar què vol del seu equip. “Volem ser un equip reconeixible, que competeixi en tots els contextos. El més important és que tinguem clares les nostres idees i els valors del club, això intento recalcar als meus jugadors”, explica Barea.

Bon inici

De moment, el Sabadell Nord ha empatat a les dues primeres jornades davant rivals potents com el Puig-reig (1-1) a casa i al camp del Ripollet (2-2). En ambdós partits, els arlequinats van començar per darrere al marcador i es van refer amb un gran caràcter. “Som un equip jove que creixerà amb el pas de les jornades. Al primer partit crec que l’empat va ser just, però l’altre dia vam merèixer més. Malgrat que el resultat no era el que volíem, ens vam refer i vam poder sumar. És molt positiva aquesta capacitat de reacció”, diu el tècnic.

Amb una plantilla molt jove, només segueixen quatre jugadors de la temporada passada. Malgrat que no es marquen objectius classificatoris, tenen clar que volen ser ambiciosos. “Competirem al màxim per estar el més amunt possible. Si podem estar a la zona alta ens ho deixarem tot per continuar allà i si estem a baix també, però per sortir-hi”, assevera. El Sabadell Nord disputarà aquest diumenge la tercera jornada de competició davant el Sant Feliu de Codines al Municipal de Ca n’Oriac (11:30).

Tibidabo i Can Rull també juguen a casa

D’altra banda, els altres dos sabadellencs de la categoria afronten el tercer partit amb ganes de guanyar. El Can Rull ha sumat 4 punts de sis després de vèncer al Badia (0.1) al partit inaugural i empatar davant el Vic Riuprimer (0-0) la setmana passada. Dissabte (18h) buscaran continuar invictes i sumar el segon triomf de la temporada a la ZEM de Can Rull davant l’Olímpic Can Fatjó. Els rubinencs van ser el primer rival d’un Tibidabo TR que no ha començat la campanya de la millor manera. Els de Torre-romeu van empatar a l’estrena (2-2) i van caure a la segona jornada davant Natació Terrassa (3-0). El diumenge (12h) buscaran la primera victòria davant el Puig-reig al Municipal de Torre-romeu.