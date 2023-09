Hara-kiri del Sabadell a Tarragona, que regala els dos gols (2-0)

Hara-kiri arlequinat. El Sabadell, fent un partit més que acceptable durant una hora i gaudint de les millors ocasions, ha caigut al Nou Estadi Costa Daurada davant un Nàstic que gairebé no ha necessitat generar perill. Els dos gols han estat regals increïbles del conjunt arlequinat a la segona meitat. La situació es complica.

Miki Lladó ha introduït dues novetats importants en l’onze inicial: Ricard Pujol ha reaparegut per situar-se a l’eix central juntament amb Amelibia i Pau Resta mentre Antonio Moyano, l’últim fitxatge del mercat d’estiu, ha estat titular per primera vegada, ocupant el doble pivot amb David Astals. El gran sacrificat ha sigut Álex Gualda, que ho havia jugat tot fins ara.

El Sabadell ha sortit molt endollat, amb l’objectiu de refredar l’ambient de la graderia, molt festiu en la recta final de Santa Tecla, i controlar el partit. Com va fer a Ponferrada. I l’aposta li ha sortit bé al tècnic santcugatenc. El Sabadell, recuperant el màxim nivell de solidesa, no només ha mantingut a ratlla el Nàstic sinó que ha gaudit de les millors opcions per avançar-se en el marcador.

De fet, el porter Varo ha estat molt més decisiu que Ortolá -qui ha viscut una guerra particular amb els aficionats del Gol Nord grana- a la primera meitat. Pau Resta ha rematat amb perill en dues ocasions serveis de cantonada. Cristian Herrera s’ha plantat dins de l’àrea després d’una sensacional assistència de Pablo Monroy i també s’ha trobat la bona resposta del porter local. Era el minut 30. Només vuit més tard, Marcos Baselga ha enviat el seu xut fregant el pal quan l’afició arlequinada gairebé cantava el gol.

El Nàstic ha dominat territorialment, però mai ha trobat la manera de superar la teranyina defensiva plantejada per Miki Lladó. El partit s’ha embrutit a la recta final, amb un parell d’accions polèmiques a l’àrea arlequinada que han encès la graderia. S’ha demanat penal per una caiguda de Marc Fernández que no ho semblava. Les enganxades en cada córner (fins i tot Manel ha rebut l’empenta d’un aficionat des de la xarxa exterior de la porteria) també han provocat un clima de crispació i esbroncada del públic local al col·legiat en la retirada als vestidors. Sobre la gespa, el Sabadell estava sent superior… excepte en el marcador.

Regals increïbls

Un canvi a la represa: Álex Gualda ha entrat per Antonio Moyano, que ha acusat la inactivitat. La dinàmica positiva del Sabadell s’ha tallat en sec en el minut 58 amb una acció de difícil explicació: una cessió de Carrión, que acabava de substituir Ricard Pujol, cap a l’àrea pòpia s’ha convertit en un increïble malentès entre Toni Herrero i Ortolá, deixant la pilota sense control perquè Jordi Jardí, gairebé en la seva primera intervenció després d’entrar per Marc Fernández, marquès a plaer. Un regal de Reis per avançat que deixava un escenari molt favorable al Nàstic: estava guanyant sense haver creat cap ocasió.

Miki Lladó ha reaccionat posant sobre la gespa a Nando Garcia i Vladys, qui ha protagonitzat una rematada de cap clara a les mans de Varo. La possibilitat de l’empat s’ha esvaït amb una segona acció força desafortunada: Andy ha llançat una falta lateral i sense que ningú toqués la pilota, s’ha introduït a la porteria d’un sorprès Ortolá. Un gol gairebé calcat al que va rebre la temporada passada a Lezama davant el Bilbao Ath.

Amb un 2-0, que no reflectia gens el que estava passant sobre el camp, el Nàstic s’ha sentit molt còmode. Sap gestionar com ningú aquestes situacions. El Sabadell ho ha intentat tot, però ja amb més precipitació. Topava amb un mur. Cristian Herrera ha gaudit de l’ocasió per posar la por al cos, però no ha estat encertat i en l’acció següent, Pablo Monroy ha vist la vermella per frenar una internada en solitari d’Alvarez. Tot han estat adversitats en un partit per oblidar. Ha estat un hara–kiri arlequinat. Toca pensar en el Sestao. La reacció no pot esperar

FITXA TÈCNICA

Gimnàstic: Varo; Pol Domingo, Trigueros, Nacho González, Joan Oriol, Borja Martínez, David Concha (Santamaria, m. 70), Óscar Sanz (Gorostidi, m. 46), Marc Fernández (Jaume Jardí, m. 55), Andy (Pochettino, m. 82) i Pablo Fernández (Alvarez, m. 82).

Sabadell: Ortolá; Pablo Monroy, Amelibia, Pau Resta (Nando Garcia, m. 66), Ricard Pujol (Carrión, m. 57), Toni Herrero, Moyano (Álex Gualda, m. 46), Astals (Beitia, m. 76) Manel, Cristian Herrera i Marc Baselga (Vladys, m. 57).

Àrbitre: Claudiu Muresan Muresan (Comitè valencià). Grogues: Óscar Sanz, Pablo Fernández, Moyano; Vermella: Pablo Monroy (m. 90).

Gols: 1-0, minut 58: Jaume Jardí; 2-0, minut 74: Andy;

Incidències: 4.000 espectadors al Nou Estadi Costa Daurada, amb la presència d’uns 300 seguidors arlequinats.

