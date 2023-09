La Calòrica de Marc Rius arrasa al Teatre Lliure

La companyia La Calòrica, de la qual forma part l’actor sabadellenc Marc Rius, ja és un fenomen dins del panorama escènic català. La setmana passada van estrenar al Teatre Lliure de Gràcia el seu nou espectacle, Le congrès ne marche pas, que abans de presentar-se ja havia exhaurit totes les entrades.

L’obra se situa al Congrés de Viena, celebrat el 1814 amb l’objectiu de redibuixar el mapa europeu després de la derrota de Napoleó. Hi apareixen diferents mandataris i participants de la primera cimera internacional que, malgrat que estava previst que durés dues setmanes, es va acabar allargant nou mesos en un ambient de “festa i desfasament”.

A banda de l’esdeveniment històric, l’obra aborda la societat actual i analitza com el sistema “col·lapsa” i tornen les “velles idees i poders” mentre “nosaltres seguim ballant com aquella gent de fa 200 anys”.El treball ofereix una “teatralitat diferent” dels darrers espectacles de La Calòrica. En concret, en roda de premsa Solà ha explicat s’ha creat un espectacle que barreja escenes amb una veu en off que explica dades històriques. “Amb les imatges que oferim del Congrés és com si es tractés d’una videocreació”, ha apuntat. Solà ha aplaudit que utilitzen un llenguatge “nou” que els aporta “comicitat” i “plasticitat”.

En el repartiment de l’obra, Rius està acompanyat de Roser Batalla, Joan Esteve, Xavier Francés, Aitor Galisteo-Rocher, Esther López, Tamara Ndong, Carles Roig i Júlia Truyol.

El muntatge és majoritàriament en francès amb sobretítols i ofereix llargues escenes sense diàlegs. Està previst que Le congrès ne marche pas faci gira per Catalunya.