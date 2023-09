Recupera les notícies més destacades del cap de setmana a Sabadell

Arrenquem una nova setmana a Sabadell. L’última de setembre arriba marcada per l’actualitat sanitària i la salut de la ciutadania, amb l’inici d’una nova campanya de vacunació.

La campanya simultània de la grip i la covid-19 arrancarà dimarts, dia 26 de setembre, a les residències de gent gran i s’obrirà a la resta de persones considerades de risc a partir del 16 d’octubre. T’expliquem a continuació tot el que et cal saber d’aquest campanya de vacunació de tardor.

Veïns del mercat de Campoamor han entregat més de 6.000 firmes a l’Ajuntament de Sabadell per defensar la continuïtat d’aquest equipament, on ara només hi ha dues parades obertes. Després d’entregar el registre de les signatures al consistori han explicat les seves reivindicacions a la plaça de Sant Roc.

Malgrat que encara no s’ha celebrat el ple de constitució, pas indispensable per prendre possessió del càrrec, Ramon Alberich iniciarà el seu segon i darrer mandat a la presidència de la Cambra de Comerç. Una nova etapa al capdavant de l’entitat, amb un Ple continuista i amb el gruix principal dels companys de viatge en el comitè executiu, amb diversos reptes per culminar, després d’un mandat marcat per la pandèmia.

Una de les cares del darrer fenomen de masses a Netflix és sabadellenca. L’actor Pep Ambròs apareix com a inspector dels Mossos d’Esquadra a El cuerpo en llamas, un true crime sobre el cas de la Guàrdia Urbana de Barcelona, en què dos agents, Rosa Peral, Albert López, en van assassinar i calcinar en un cotxe un tercer.

Sabadell té des d’aquest diumenge un nou Espai de Memòria Històrica. És l’edifici de l’antic Círcol Republicà, que s’ha convertit en el 8è a la ciutat. Tot en un acte impulsat pel Museu d’Història i l’Ajuntament en el qual s’ha inaugurat una placa que commemora l’immoble i el seu llegat històric per la ciutat.