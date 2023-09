El PP denuncia “irregularitats” en l’ús d’un pàrquing de Vimusa de Torreguitart

El PP de Sabadell ha denunciat possibles irregularitats en l’utilització d’un pàrquing de Vimusa de Torreguitart per part d’una entitat cultural. Cuca Santos, líder dels populars, sosté que el pàrquing subterrani ubicat a la ronda de Collsalarca número 41 s’està utilitzant com a “magatzem i indústria artesanal” i està ocupat per una entitat cultural de Sabadell.

Santos, d’altra banda, apunta les necessitats d’aparcament que hi ha a la zona: “S’estan ocupant 31 places que podrien llogar o comprar els veïns a un barri on costa molt aparcar”, destaca. En aquest sentit, proposa destinar les places a l’aparcament dels vehicles dels veïns de Torreguitart.

La líder dels populars s’ha reunit amb els veïns, que asseguren també que pateixen “molèsties” per sorolls. Santos afegeix que s’ha dut a terme una sonometria, amb valors per sobre dels límits permesos: pels sorolls de la porta d’entrada i per. D’altra banda, també afegeix que “es fan activitats com ara talls o soldadures en metalls que suposa un risc pels veïns”.

Per desencallar la situació, els populars han demanat un informe jurídic sobre la legalitat d’aquesta situació.