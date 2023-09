La nova temporada de cinema a Castellar s’estrenarà amb un plat fort

Castellar ha demostrat en els últims anys que és una vila de cinema. Els cinèfils tornen a estar cridats a l’Auditori Municipals, on ben aviat arrencarà una nova temporada amb sessions setmanals ineludibles per als amants de la gran pantalla. Enguany, ho farà amb un dels grans fenòmens de la cartellera els darrers anys.

La pel·lícula de Greta Gerwig Barbie engegarà el proper 1 d’octubre la programació estable de cinema impulsada per l’Ajuntament de Castellar a l’Auditori Municipal Miquel Pont, que tornarà a acollir sessions setmanals que es faran en suport digital estàndard d’alta definició (HD 2K).

Barbie, el primer títol escollit, és una comèdia fantàstica que ha aconseguit esdevenir la pel·lícula més taquillera de 2023 fins al moment, amb més de 1.400 milions de dòlars recaptats a tot el món, i la més taquillera de la història dirigida per una dona, en aquest cas Greta Gerwig. El film, amb Margot Robbie i Ryan Gosling en els papers protagonistes, explica com la nina Barbie, una de les més famoses del món, viatja al món real acompanyada per en Ken després de plantejar-se preguntes que no encaixen amb el món idíl·lic en què viu.

Un calendari farcit d’èxits

La programació continuarà els diumenges següents amb altres de les pel·lícules més exitoses de l’estiu. Així, diumenge 8 d’octubre serà el torn d’Indiana Jones i el dial destí, la cinquena i esperada pel·lícula de la saga Indiana Jones protagonitzada per Harrison Ford. En aquesta ocasió, l’arqueòleg haurà de recuperar, acompanyat de la seva fillola, un dial legionari que pot canviar el curs de la història.

Diumenge següent, 15 d’octubre, arribarà El viaje de Harold, el film protagonitzat pel guanyador de l’Oscar Jim Broadbent basat en el best-seller de Rachel Joyce El pelegrinatge insòlit de Harold Fry, traduït a més de 36 idiomes.

Els dos darrers títols que es podran veure a l’Auditori aquest mes d’octubre tornen a ser fenòmens destacats de la taquilla cinematogràfica dels darrers mesos. D’una banda, diumenge 22 arribarà, de la mà del Club Cinema Castellar Vallès, Oppenheimer, el film de Christopher Nolan que parla sobre l’home que hi ha al darrere de la creació de la bomba atòmica, Robert Oppenheimer, una de les figures icòniques del segle XX.

D’aquesta manera, el mes que arribaran a Castellar les dues pel·lícules que a l’estiu van donar lloc al fenomen “Barbenheimer”, una paraula que fusiona els títols Barbie i Oppenheimer i que ha esdevingut un dels continguts més mencionats a les xarxes socials. Fins i tot Tom Cruise, protagonista de la darrera projecció del mes d’octubre a l’Auditori, va comprar entrades per veure ambdues pel·lícules, estrenades el mateix dia. Així, Misión imposible: Sentencia mortal – Parte 1, amb la missió més perillosa que fins ara ha tingut Ethan Hunt i el seu equip de l’FMI, tancarà la programació de cinema d’octubre que es podrà veure diumenge 29 d’octubre.

Cinema familiar

D’altra banda, l’octubre també és el mes escollit per reprendre la programació de cinema familiar que un cop al mes s’inclou dins el Cicle de Cinema Infantil en Català (CINC) impulsat per la Generalitat. El títol seleccionat per al diumenge 15 d’octubre (12 h i 16.30 h) és Elemental: a la Ciutat Element, els habitants del foc, l’aigua, la terra i l’aire conviuen junts. Però han de complir una norma: no poden barrejar-se entre si. Tanmateix, una noia de foc i un noi d’aigua descobriran que tenen molt més en comú del que es pensen.

Cal destacar que, a més d’Elemental, aquest mes hi haurà dues altres pel·lícules que es projectaran en català: Barbie i Inidiana Jones. Totes tres s’inclouen en el programa del Correllengua 2023, impulsat per la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL).

Els divendres, programació de cinefòrum i del Cicle Gaudí

La programació de cinema a Castellar es completa amb l’oferta dels divendres, que inclou sessions de cinefòrum i de projeccions del Cicle Gaudí organitzades pel Club Cinema Castellar Vallès.

El cineclub comença temporada aquest divendres, 29 de setembre, amb 20.000 especies de abejas, d’Estibaliz Urresola Solaguren, una pel·lícula que tracta sobre la identitat de gènere a la infància, Biznaga de Oro al Festival de Màlaga i Os d’Or a la millor interpretació al Festival de Berlín (Sofío Otero). La sessió comptarà amb la participació de Clara Palau i Maria Antònia Vilanova, activistes LGTBIQ+ i membres de Ca l’Enredus Sabadell, espai d’acompanyament al col·lectiu LGTBIQ+ i a les seves famílies, amistats i entorn.

La programació del trimestre del cineclub (setembre-desembre) té un marcat protagonisme femení, ja que dels nou films programats set són dirigits per dones. D’entre els títols escollits destaquen les temàtiques que giren al voltant de la dona i també del col·lectiu LGTBIQ+.

En aquest sentit, es projectaran pel·lícules sobre les cures (Una bonita mañana, de Mia Hansen-Love, en una sessió divendres 6 d’octubre amb motiu del Dia Mundial de Salut Mental que es farà en col·laboració amb Suport Castellar), la lluita en favor de l’avortament a la transició (Las buenas compañías, de Sílvia Munt, que es podrà veure divendres 20 d’octubre) o la maternitat i les relacions de parella (Els encantats, d’Elena Trapé, prevista el 17 de novembre).

També hi haurà pel·lícules que parlen d’amistat i de muntanya, com l’adaptació del best seller Las ocho montañas, de Felix Van Groeningen i Charlotte Vandermeersch (divendres 27 d’octubre), de l’homosexualitat al Marroc, a El caftán azul, de Maryam Touzani (divendres 3 de novembre), del despertar adolescent, a Falcon Lake, de Charlotte Le Bon (pel·lícula inclosa en el tour anomenat Route 66 de l’Americana Film Festival, que arribarà a Castellar l’1 de desembre) o de la figura històrica de Neus Català, a Un cel de plom, de Miquel Romans (divendres 15 de desembre), adaptació de la novel·la de Carme Martí.

A més, també hi haurà espai per la recuperació d’un clàssic recent com Thelma y Louise, de Ridley Scott, pel·lícula escollida per al Dia internacional per a l’eradicació de la violència contra les dones (divendres 24 de novembre).

Del conjunt de la programació de divendres, quatre títols formen part del Cicle Gaudí que promou l’Acadèmia del Cinema Català (20.000 especies de abejas, Las buenas compañías, Els encantats i Un cel de plom).

El cineclub també ha avançat la pel·lícula del mes de novembre que inclourà en la programació dels diumenges. El títol escollit és Campeonex, de Javier Fesser (diumenge 5 de novembre).