FOTOS: L’Open internacional Apialia del Club de Tennis Sabadell prem l’accelerador

Les pistes de terra batuda del Club de Tennis Sabadell tenen des del passat cap de setmana, una activitat frenètica. Ni un segon de respir. La 29a edició de l’Open Apialia internacional ‘Ciutat de Sabadell’ és el culpable. Un total de 64 jugadors van iniciar la fase prèvia amb la il·lusió de fer-se un forat en la ronda final del torneig. De moment, la majoria dels favorits imposen la seva llei i només un dels 13 caps de sèrie va quedar fora. Els quatre primers, John Sperle, Noah López, Nikolay Nedelchev i Bruno Pujol, no van fallar. Aquest dimarts s’han decidit les últimes places.

Però no tot són partits i resultats. El C.T. Sabadell viu una setmana molt especial en tots els seus àmbits, començant per la directora del torneig, l’incombustible i eficaç Yolanda Clemot: tant està canviant el rètol amb els noms dels jugadors de cada pista després d’un matx com a la seva oficina controlant tots els detalls logístics. També el Departament de comunicació, amb Imma Homs al capdavant, compleix una labor fonamental per tenir els quadres actualitzats. Sense oblidar els responsables de manteniment, que fan una feinada impressionant, deixant les pistes de terra batuda en perfectes condicions en cada partit. La pujada de les temperatures d’aquests dies obliga a regar-les de tant en tant.

La terrassa de l’entitat s’ha convertit en una tribuna immillorable per seguir diversos partits a la vegada. Sota l’ombra dels arbres i amb una cerveseta d’acompanyant, molts socis i també aficionats -cal recordar que l’entrada és gratuïta- s’han citat per veure un tennis de gran nivell i comentar les jugades. Un ambient que augmentarà a partir d’ara, quan el torneig prem l’accelerador en la fase decisiva, quan cada partit és un cara o creu cap a la final que es disputarà el diumenge, 1 d’octubre, a partir de les 11 hores a la pista central. Abans, el dissabte, les semifinals i el divendres, la final de dobles.

Un ex 44 del món

Un total de 18 països estan representats en aquest torneig i això propicia curioses escenes al restaurant del club quan sents parlar els protagonistes mentre estan dinant o prenent un entrepà o un refresc tot esperant el seu torn. T’adones de la incidència internacional d’aquesta cita que reuneix un grapat de joves jugadors amb l’objectiu de sumar punts i pujar llocs en el rànquing ATP. Arribar al Top-100 és el somni. Això suposa entrar a l’elit i poder aspirar a guanyar-se la vida amb un esport amb molts aspirants i pocs escollits.

Un dels noms que crida l’atenció és el veterà Teymuraz Gabashvili, jugador nascut a Tiflis (Georgia) fa 38 anys. Què hi fa jugant un torneig d’aquestes característiques? Doncs ja fa uns anys que participa en els Challenges de diferents països després de perdre la seva condició a l’elit. Va arribar a ocupar el lloc 44 de l’ATP (2016) jugant una semifinal ATP a Sidney. La seva carrera, però, va truncar-se de cop quan va ser sancionat durant 20 mesos acusat de dopatge. Va caure en picat al rànquing i ara es troba perdut en el 1.693, però encara amb ganes de jugar i donar guerra.

De fet, no només participa sinó que és l’entrenador d’un jove tenista. Aquest dimarts va guanyar-se la plaça a la fase final després d’un duel maratonià decidit al súper tie-break i aquest dimecres s’estrenarà a la fase final contra Noah López. Tot i la seva edat, manté una condició física espectacular i no ha perdut el toc que el van portar a estar entre els cinquanta millors tenistes del món durant un temps. S’ha convertit en un dels reclams de l’Open.

FOTOS: LLUÍS FRANCO: