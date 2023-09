FOTOS | Aniversari d’una jornada tràgica a Sabadell i el Vallès

La matinada entre el 25 i 26 de setembre de 1962, fa just 61 anys, van morir mig miler de persones per les inundacions causades al Llobregat, al Besòs i als seus afluents, com el Ripoll. A Sabadell, van ser 39 víctimes mortals, amb una mitjana d’edat de 25 anys. A la nostra ciutat, la catàstrofe va posar sobre la taula la necessitat urgent de solucionar un dels problemes que tenia la ciutat des de feia temps, l’infrahabitatge i la manca d’habitatges per cobrir les necessitats.

El tràgic succés va deixar imatges colpidores, de la devastació del territori pel pas inevitable de l’aigua. Malgrat que les causes principals van ser les meteorològiques, es considera que les qüestions geogràfiques, geològiques i urbanístiques dels municipis vallesans afectats van jugar també un paper molt important en les riuades. De fet, aquest fet va suposar un abans i un després en el desenvolupament de ciutats com Sabadell.

El barri de Torre-romeu, al nord-est de la ciutat, a l’altra banda del Ripoll, va ser un dels veïnats més afectats. Can Puiggener va ser un altre dels punts que més va patir la rierada. També als barris de la Plana del Pintor i Campoamor, la pluja va afectar força moltes cases. A més dels habitatges, les indústries ubicades al curs del Ripoll també van ser molt castigades.