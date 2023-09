Fins quan estarà tallat un carril lateral de la Gran Via per obres?

Les obres de substitució d’una canonada d’Aigües Sabadell comporten el tall de trànsit d’un tram del lateral de la Gran Via des de mitjans de juliol. Concretament, l’afectació es registra al carrer de Batllevell, des de la cantonada de Pau Rigalt fins a la d’Agnès Armengol (la Creu Alta).

Els treballs consisteixen en la substitució d’una canonada d’aigua regenerada del tipus FC500 per una FU600 i no tenen relació amb l’aigua potable, segons fonts de la companyia.

Sobretot en hores punta, els treballs poden provocar un coll d’ampolla perquè el carril lateral no està habilitat i tots els vehicles passen pel carril central. En el tram d’obres, tot i que hi ha algun senyal de no estacionar, diversos cotxes ho fan. Tal com explica el veí Ignacio Rana, el que passa és que “a vegades se’n troben dos de cara, t’has d’apartar i maniobrar força perquè els cotxes estacionats no donen molt marge per fer-ho”.

Alguns establiments asseguren que les obres els afecten el seu negoci. El propietari d’un d’ells -prefereix mantenir l’anonimat- lamenta que “si no deixen que arribin els cotxes fins aquí, qui vols que vingui a carregar coses?”. En aquesta botiga confien que les obres acabin aviat i els clients hi puguin tornar a arribar amb més facilitat. “I tant que tinc ganes que acabin!”, afegeix.

Parada de TUS anul·lada

Durant els treballs també ha quedat anul·lada la parada de TUS d’Agnès Armengol per a les línies L7, L10, L11 L14ds i F2. Les parades més properes són la de Mercat Creu Alta (és l’anterior) i, uns metres més endavant, els usuaris de l’L14 poden anar a la parada Parc Taulí.

La previsió d’Aigües Sabadell és que les obres encara durin un mes i mig més, de manera que només fa uns dies van superar l’equador. La data de finalització prevista actualment és el 10 de novembre.