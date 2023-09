Antònia Font actuarà al festival Embassa’t 2024 de Sabadell

Els anuncis del festival Embassa’t causen sempre una gran ebullició a Sabadell i més enllà. No ha estat diferent en aquesta ocasió, en què han revelat el primer grup en el cartell de la 16a edició, que se celebrarà el 17, 18 i 19 de maig, de dijous a divendres. Els Antònia Font inauguraran l’amfiteatre del Parc de Catalunya.

El de l’Embassa’t serà el primer d’una gira de 17 concerts per teatres i auditoris d’arreu de Catalunya. “El grup no ha donat tot el que podia donar amb el darrer disc i això s’ha d’acabar de culminar”, assenyala el compositor i guitarrista Joan Miquel Oliver.

Les entrades es posaran a la venda a partir del 3 d’octubre, a les 11h.

El grup tancarà aquest dissabte la ronda del 2023 per grans espais amb un concert al Palau Firal de Girona en el marc del Temporada Alta, una ronda que Oliver apunta que se’ls hi ha fet curta. En declaracions a l’ACN, el compositor també ha manifestat que Antònia Font no té “cap intenció a priori de fer un disc nou”.

Oliver explica que, després dels deu grans concerts que han fet, volien tirar endavant una gira per teatres. El compositor ha indicat que la gira de retorn per grans espais, que acaba aquest dissabte i que els ha portat al Palau Sant Jordi, al Festival Primavera Sound o al Festival Cruïlla, se’ls hi ha fet curta: “Ens ha passat volant i hem fet molt pocs concerts, abans en fèiem 80 per disc”. Ha destacat que ja han fet les actuacions grosses i els festivals més importants, i posteriorment es van plantejar fer una gira per teatres.

El format musical de la nova ronda serà el mateix que la que ara acaba, canviarà, però, l’espai i el públic amb cadires per seure i amb una bona qualitat de so per sentir bé la música. Ha dit que als festivals a vegades això és el de menys. “Quan tens 15.000 persones cridant en concert arriba un moment que la música no s’acaba de sentir bé perquè se sent més el públic que el grup”.

Considera que té lògica que facin aquesta gira per teatres després d’aquest any que han passat. “Antònia Font no ha donat tot el que podia donar amb aquest darrer disc (‘Un minut estroboscòpica’) encara i això s’ha d’acabar de culminar i jo ho veig necessari”.

“No hi ha cap intenció a priori de fer un disc nou”

Els concerts se centraran en l’any que ve. “Si Antònia Font volgués continuar”, ha assenyalat, s’hauria de fer un disc nou i això “són paraules majors que s’han de pensar molt bé”. Oliver ha remarcat que fins que no hagin fet la ronda del 2024 i fins que no hi hagi un plantejament clar de com es faria i una motivació per part grup, el disc no existeix. “No hi ha res fet encara, ni cap cançó, ni cap projecte ni cap conversa en aquest sentit. No hi ha cap intenció a priori de fer un disc nou”.

La ronda per teatres

De moment s’han anunciat 17 dates, però Oliver afirma que la xifra es pot ampliar i fins i tot en alguna sala en faran un parell. La nova ronda començarà el 26 de gener al Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès. Continuarà al Teatre Auditori de Granollers, el 27 de gener; al Palau de la Música, el 8 de febrer; a l’Auditorium de Palma el 29 de febrer i l’1 de març; al Teatre Fortuny de Reus, el 9 de març; al Teatre Kursaal de Manresa, el 7 d’abril; a l’Atlàntida de Vic, el 4 de maig; a l’Amfiteatre Embassa’t de Sabadell, el 16 de maig; al Palau de les Arts de València, el 15 de juny; al Talarn Music Experience, el 21 de juliol; a l’Auditori Camp de Mart de Tarragona, el 27 de juliol.

El grup també actuarà a Sons del Món de Roses el 2 d’agost; a Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, el 8 d’agost; l’Auditori d’Escaldes (Andorra), el 4 d’octubre; a l’Atrium de Viladecans, el 30 de novembre i a l’Auditori de Girona, el 14 de desembre.

Concert al Palau Firal de Girona

La banda fa pública aquesta nova ronda abans de celebrar el seu darrer concert des que han tornat als escenaris, que serà aquest dissabte, 30 de setembre, al Palau Firal de Girona.

Oliver ha remarcat que aquesta ronda ha estat “una passada” perquè és una cosa que no havien experimentat mai: “Havíem tocat concerts molt grans, però concerts només d’Antònia Font amb tanta gent implicada no ho havíem fet mai i ha estat una experiència molt nova”. El guitarrista ha assenyalat que en la gira s’han trobat amb tot una generació nova de seguidors: “Més de la meitat del públic no ens havien vist mai”.

De la ronda, Oliver ha recordat en especial el moment de sortir a tocar a Inca en una actuació multitudinària. “Va ser tan emotiu que no podia ni cantar, tenia un nus a la gola i a punt de plorar. Vaig al·lucinar”.