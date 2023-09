Desmantellen una associació de cànnabis per tràfic de drogues i defraudació del fluid elèctric

Els Mossos d’Esquadra van detenir dimecres un home de 46 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública. Els investigadors van tenir coneixement que en una associació de cànnabis de Cerdanyola del Vallès, legalment constituïda, s’hi estaria duent a terme un delicte de tràfic de drogues.

Havien detectat que entraven persones i hi sortien al cap de poca estona i, en aturar-los i escorcollar-los, els hi trobaven marihuana que manifestaven que acabaven de comprar a l’interior de l’associació quan, segons els estatuts de les associacions de cànnabis, la marihuana no pot sortir del local i ha de ser consumida exclusivament a l’interior.

Amb tota la informació recopilada, el 27 de setembre es va dur a terme, sota manament judicial, una entrada i escorcoll a la nau industrial que albergava l’associació, on van trobar: 19.100 g de marihuana, 2.250 g d’haixix, 100 g de cigarretes ja preparades amb marihuana i haixix, tres bàscules, una màquina d’extracció d’oli i una màquina d’aprofitament de gasos per fabricar olis i resines d’haixix.

A banda, es va detenir un home de 46 anys, que és un dels responsables de l’associació de cànnabis. També es va comprovar que l’associació realitzava defraudació del fluid elèctric.