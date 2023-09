Llegeix les notícies més destacades de les últimes hores a Sabadell

La mobilitat ocupa la primera plana informativa en les últimes hores a Sabadell. A més, la seguretat irromp al Diari, amb un reportatge sobre el cos de la Policia Municipal de Sabadell.

Té el que té un poble qualsevol: una gran plaça, carrers i molts comerços –banc, farmàcia, súper, forn, joieria–. També hi ha un bar i una discoteca, i fins i tot comissaria i jutjats. El soterrani de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), a Mollet del Vallès, amaga el bulevard, la ciutat en miniatura on es formen els futurs policies. Per aquí han passat més de 30.000 persones des de 1985, entre els quals hi ha els vint nous agents dels Mossos d’Esquadra i a la Policia Municipal de Sabadell que han començat les pràctiques fa unes setmanes.

Als autobusos de Transports Urbans de Sabadell (TUS) viatgen ara més usuaris dels que ho feien l’any 2019, després de la caiguda lliure d’usuaris durant l’any 2020. Els autobusos de Sabadell han rebut més de 8,4 milions de validacions fins al mes de juliol. L’ús del transport públic urbà, doncs, s’impulsa un 18,5% en un any, quan els sabadellencs van fer 7,1 milions de viatges en autobús fins al juliol.

Les obres de substitució d’una canonada d’Aigües Sabadell comporten el tall de trànsit d’un tram del lateral de la Gran Via des de mitjans de juliol. Concretament, l’afectació es registra al carrer de Batllevell, des de la cantonada de Pau Rigalt fins a la d’Agnès Armengol (la Creu Alta).

Un 30% de les beques menjador concedides en l’inici de curs 2023-2024 al Vallès Occidental són a Sabadell: un total de 5.786 estudiants del municipi reben aquest ajut al menjador de l’escola. D’aquesta xifra, un 55% –3.139 alumnes– reben la prestació de forma 100% finançada; i el 45% restant –2.647 alumnes–, ho fan en un 70%. És responsabilitat de l’Ajuntament de Sabadell finançar el 30% que no cobreix el Consell Comarcal del Vallès Occidental en aquest tipus de beca parcial.

“Fa uns dies vaig trobar una serp a l’embornal casa, d’un metre i mig”, exposa la Sonia Mudarra, una veïna del Torrent del Capellà. No és un cas aïllat. En els darrers mesos, dos veïns més s’han endut un ensurt amb aquests rèptils i han decidit exigir la neteja i desbrossament del barranc, on s’hi acumula brutícia, males herbes i barraques il·legals.