Sabadell compta des de fa uns dies amb una nova empresa de serveis funeraris. Es tracta de Llumnova, filial de la madrilenya Funespaña. Llumnova acaba de començar el seu desplegament a Cataluya, i té la seu a Sant Quirze del Vallès.

A Sabadell, la companyia ha obert recentment una oficina d’atenció al públic en un local del carrer de Duran i Sors, 8-A (Centre), on anteriorment hi havia hagut una empresa de parquets. L’establiment no està obert a totes hores, per la qual cosa aquests dies es pot trobar tancat, si bé un rètol ofereix atenció telefònica les 24 hores del dia. A hores d’ara, l’empresa no ha informat de la seva arribada al municipi.

Fonts de l’Ajuntament de Sabadell expliquen al Diari que qualsevol empresa que estigui operant a Espanya i vulgui utilitzar el tanatori de Sabadell, “pot fer-ho segons la reglamentació vigent”. I afegeixen que, per poder operar a Sabadell, cal “signar abans un conveni amb l’empresa concessionària”, que és la funerària Torra.

Si finalment Llumnova rep la llum verda per treballar a Sabadell, seria la tercera empresa de serveis funeraris de la ciutat, tenint en compte que el passat mes de maig Mémora es va convertir en la segona. En aquests dos casos, les empreses tenen la seva pròpia oficina i operen en les instal·lacions municipals del tanatori i el cementiri. La companyia degana dels serveis funeraris de la ciutat és Torra, que presta el servei des de 1950.