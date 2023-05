Sabadell comptarà amb un nou operador funerari

Des d’aquesta setmana, Sabadell compta amb un nou operador funerari. L’empresa Mémora, amb presència a nombroses poblacions catalanes, entre les quals, Barcelona i l’Hospitalet, oferirà els serveis a la ciutat: “Sabadell era l’única ciutat gran de l’àrea metropolitana que només tenia un operador funerari, i això el que fa és no fomentar la llibertat d’elecció de les famílies. Nosaltres volem oferir una manera diferent d’atendre a les famílies”, explica Josep París, director de desenvolupament de Mémora. L’arribada d’aquesta empresa culmina un llarg procés de Mémora en el seu intent d’establir-se a la ciutat, cinc anys després de la negativa per part del govern quadripartit d’instal·lar un tanatori a la Rambla Ibèria, i de la pandèmia de la Covid-19, que en un altre escenari hauria “accelerat” la seva arribada.

A partir d’ara, la Sabadell comptarà amb dos operadors funeraris, on ambdós hauran de compartir el tanatori, de titularitat municipal, però de gestió privada, encara que sigui per un temps determinat. I és que Mémora no descarta en un futur, si bé és cert que sense acotar terminis, construir un segon tanatori a la ciutat: “La voluntat és poder oferir tot el servei integral a les famílies, i és per això que estem estudiant les diverses zones. Les nostres experiències en zones industrials no són les millors i ho hem de mirar amb molta cura”, afegeix París. A Sabadell, el sòl urbà disponible per a ús funerari, segons la seva classificació urbanística, es troba al voltant del cementiri, de l’actual tanatori i de sectors industrials.

Segons apunten, la principal diferència, tenint en compte que un dels tres moments davant la mort d’una persona –temps previ a la defunció, tanatori i tot el que esdevé a continuació– transcórrer sota les instal·lacions gestionades per Torra S.A., qui s’encarrega de tot el que succeeix en el recinte, l’empresa Mémora explica que “volem posar a l’abast dels ciutadans i ciutadanes tot el programa de suport emocional a les famílies que ho puguin necessitar i als interlocutors que intervenen en el procés de vida de les persones. Així mateix, l’atenció indistintament de les seves creences o religions, el dol perinatal, i el tabú a la mort, perquè és l’única realitat que sabem i l’amaguem”. Paral·lelament, i entre altres serveis, també s’oferirà els serveis de psicòlegs en grups reduïts a les oficines que acaben d’inaugurar al carrer de Jovellanos, així com un assessorament “allà on la família vulgui, sigui al domicili, a la residència o al centre hospitalari”, apunten.