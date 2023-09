Reclamen revisar la seguretat dels suports de la Bosser

Durant tot aquest any, els veïns de l’entorn de la fàbrica Bosser del carrer d’Alemanya cantonada Ferran Casablancas (Centre) esperen que, per fi, desapareguin els estabilitzadors que aguanten la façana. Però això no passa, i volen posar el focus en la seguretat per veure si, d’aquesta manera, aconsegueixen el seu objectiu: eliminar tant els barrots de ferro com les estructures de ciment que els treuen places d’aparcament i les tanques metàl·liques que els anul·len part de la vorera.

Tots aquests elements estan allà des del 2015, per preservar la façana, protegida per l’Ajuntament. I encara que el consistori ha reclamat diverses vegades a la propietat que actuï, aquesta no ho fa. El passat mes d’abril, el Govern va informar que preveia destinar uns 220.000 euros per fer l’actuació subsidiàriament, però encara no l’ha pogut adjudicar i no hi ha una data prevista perquè ho faci.

Tot apunta que aquest any acabarà com els vuit anteriors, sense novetats i amb els veïns cada vegada més desanimats perquè no veuen que s’acabi de resoldre el tema. “Al barri tothom pensa que la història continua. Estem molt desanimats”, expliquen des de la Plataforma d’Afectats Bosser (PAB). Juntament amb l’Associació de Veïns Rambla-Centre, volen atacar l’aspecte de la seguretat per provar de moure el taulell de joc. De forma imminent, l’associació preveu preguntar a l’Ajuntament quin manteniment s’ha fet –ja sigui l’administració o la propietat– d’aquests estabilitzadors.

El president de l’associació, Josep Terrés, explica que volen saber “quina seguretat garanteix l’Ajuntament per dir que aguanten bé la façana i no comporten un perill per als vianants”. En aquest sentit, Terrés valora positivament que abans de Sant Joan es va demanar que es fes una neteja de papers i cartró que hi havia a l’interior de la fàbrica i consta que es va fer. Tanmateix, actualment “tot està bastant abandonat”, tal com apunten des de la PAB.