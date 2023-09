La UAB inicia una campanya per prevenir el suïcidi

El departament de Salut ha donat el tret de sortida aquest dijous a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) a la campanya ‘Trio la vida’, unes jornades que visitaran totes les universitats catalanes per prevenir els casos de suïcidi entre els més joves. El centre vallesà ha estat l’escollit coincidint amb el lema que acompanya el curs 2023-2024, ‘La salut mental està en joc. Guanyem la partida’, i que té com objectiu incidir en la informació entre el públic més jove. “El suïcidi és la primera causa de mort entre persones d’entre 15 i 44 anys, aplega l’edat universitària, una etapa en qupe hi ha una gran sociabilitat però també pot significar estrès i situacions difícils de compartir”, ha destacat el conseller de Salut, Manel Balcells.

L’objectiu de la campanya passa per arribar a la universitat i incidir de manera directa en una part de la població molt important: “Hem de sortir dels centres sanitaris i anar allà on passen les coses, anem a les universitats amb la complicitat de tots els agents de la comunitat, en aquest cas de la UAB”, ha afegit Balcells.

El conseller assegura que cada suïcidi té entre uns deu i vint intents previs: “Si som capaços de detectar-los, si som capaços de prevenir-los i d’actuar de forma conjunta, serem capaços d’aconseguir que els suïcidis no es consumin i de reduir aquesta taxa, que és dramàtica”, ha destacat.

Visites en les universitats catalanes

Amb aquest pretext, les jornades ‘Trio la vida per’ han començat a caminar a la UAB per visitar fins al 2024 la Universitat Rovira i Virgili (URV), la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat de Lleida (UdL) i la Universitat de Girona (UdG), a més de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) en format virtual.

En el marc de les jornades, es programen un conjunt d’activitats que giren al voltant de la prevenció del suïcidi i de la promoció de la salut mental a l’àmbit universitari, i són una iniciativa del Pla director de Salut Mental i Addiccions, de la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut, en col·laboració amb les universitats de Catalunya. A la UAB, a més, aquest dimecres s’ha organitzat una mostra d’entitats vinculades a la salut mental, una manera més d’apropar aquesta situació real entre el públic universitari, i també s’han organitzat tallers de detecció de la conducta suïcida i de prevenció del risc de suïcidi o xerrades.

Espai interactiu

En el marc de les jornades, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) donarà a conèixer la tasca que es fa des del 061 Salut Respon amb la taula de Prevenció del Suïcidi. A més, dues psicòlogues i una infermera especialitzada en salut mental que treballen a la taula de Prevenció del Suïcidi del 061 seran presents a l’experiència interactiva ubicada a la plaça Cívica on es donarà a conèixer la tasca que fan i atendran personalment les consultes dels estudiants.

A través d’aquesta instal·lació es podran escoltar les veus de persones que han tingut idees de suïcidi i que són molt il·lustratives de com aconseguir ajuda: “Primer explicar-ho, que és la manera per poder trobar ajuda, i després el sistema ja reacciona per oferir aquest suport”, ha destacat Balcells.

La instal·lació, que ja va passar per la platja de Badalona i pel Palau Robert, conté uns telèfons amb missatges reals d’àudio, tant de persones que han sobreviscut a un intent de suïcidi com professionals i persones afectades per la mort per suïcidi d’un ésser estimat.