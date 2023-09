Cacen un conductor begut i sense punts al carnet

Una unitat de la Policia Municipal va aturar dijous el conductor d’un vehicle al carrer de Jacquard, al barri de Can Feu. L’home, de 60 anys, conduïa sense permís de conduir per pèrdua total de punts. A més, se li va realitzar la prova de l’alcoholèmia, en la qual va donar positiu amb una taxa de 0,35 mg/l, sent denunciat administrativament per conduir sota els efectes de l’alcohol.

Els fets van passar poc abans de les 10 de la nit. Els agents van instruir diligències judicials per un presumpte delicte contra la seguretat viària, per conduir un vehicle de motor sense punts al carnet. El vehicle va ser traslladat a dependències municipals.