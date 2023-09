Repassa les notícies més destacades de les últimes hores a Sabadell

L’acutalitat esportiva i cultural marca les últimes hores a Sabadell. Repassem les notícies més destacades a la ciutat en l’últim divendres del mes, abans de donar la benvinguda a l’octubre.

Els anuncis del festival Embassa’t causen sempre una gran ebullició a Sabadell i més enllà. No ha estat diferent en aquesta ocasió, en què han revelat el primer grup en el cartell de la 16a edició, que se celebrarà el 17, 18 i 19 de maig. Els Antònia Font inauguraran l’amfiteatre del Parc de Catalunya.

El Girona CF, equip de moda ara mateix, s’ha convertit en el quart club català a ostentar el lideratge de la Primera Divisió després de FC Barcelona, Espanyol… i Centre d’Esports Sabadell. El sensacional inici de lliga del conjunt gironí està causant sensació i s’emporta tots els elogis. De manera totalment justificada després de coronar-se com a líder de la màxima categoria, deixant enrere el Real Madrid, segon, i FC Barcelona, tercer.

La Policia Nacional ha detingut un home com a presumpte autor dels delictes de possessió i distribució de pornografia infantil; s’han pogut localitzar nombrosos arxius amb contingut pedòfil en una de les dues diligències d’entrada i registre fetes, segons informen fonts policials.

Un vídeo publicat a les xarxes socials per un passatger d’un tren de l’R2 s’ha fet viral pel discurs del maquinista, que lamenta la conducta de diverses persones que no paraven de passar per un pas a nivell de Montcada i Reixac. “I continuem travessant el pas a nivell. Em sembla una falta de respecte a les persones que treballem tots els dies”, comença l’esbroncada.

El primer dissabte de cada mes, el Mercat de la Creu Alta organitza una degustació de tapes que prepararan els mateixos paradistes. La intenció és degustar els productes del mercat a un preu de dos euros cada tapa i convertir el mercat en un espai que es prepararà per l’ocasió.