Reobert el carril lateral de la Gran Via que estava tallat al trànsit

Els conductors que circulen per la Gran Via ja poden tornar a passar pel carril lateral que estava tallat al trànsit en els darrers mesos. L’afectació era al carrer de Batllevell, entre Pau Rigalt i Agnès Armengol, a la Creu Alta.

Aquest punt del traçat estava tallat per les obres de substitució d’una canonada d’aigua regenerada (no potable) d’Aigües Sabadell. Els treballs no han acabat, però estan prou avançats com perquè s’hagi pogut minimitzar l’afectació al trànsit que provocaven.

La reobertura del carril també ha permès recuperar la parada de TUS d’Agnès Armengol per a totes les línies previstes: L7, L10, L11 L14ds i F2. D’aquesta manera, els seus usuaris ja no s’hauran de desplaçar a les parades més properes, que són les de Mercat Creu Alta i Parc Taulí.

Veïns i comerciants havíen lamentat, dies enrere, que les obres provocaven un coll d’ampolla al tram central de la Gran Via, en sentit sud, sobretot en hores punta. I, entre el veïnat i els comerços, el malestar el provocaven les dificultats per accedir als guals i als propis establiments.