El Sabadell soluciona el partit amb 8 minuts d’inspiració davant el Sestao (3-0)

Reacció. El Sabadell s’ha retrobat amb la victòria a la Nova Creu Alta per esvair els dubtes. Tot s’ha decidit en els primers vuit minuts de la segona part amb dos gols de Cristian Herrera i Manel Martinez després d’una primera molt gris per part arlequinada en la qual el Sestao ha demostrat la seva innocència atacant. Un 3-0 que genera tranquil·litat i confiança.

La baixa per sanció de Pablo Monroy ha propiciat, com s’esperava, el retorn de David Astals al carril dret mentre Toni Herrero ha ocupat la banda esquerra. En el trident defensiu s’ha mantingut Ricard Pujol, juntament amb Pau Resta i Amelibia. Miki Lladó ha apostat per un onze amb un clar tarannà ofensiu, amb la presència d’Antonio Moyano, Cristian Herrera i les dues puntes, Manel i Marcos Baselga.

El guió del partit ha estat l’esperat per tothom. Un Sestao tancat, fent-se fort en defensa, fins ara el seu únic argument per sumar punts. Ha construït un autèntic mur contra el qual s’ha estavellat el Sabadell a la primera part. Un Sabadell dominador, però molt previsible. Domini gairebé absolut arlequinat que no ha servit per generar ocasions. Massa lentitud en la circulació de pilota i sense idees clares en l’últim terç del camp. Calia molta paciència per trencar la teranyina basca i el conjunt de Miki Lladó no ha trobat la fórmula.

Fins i tot, hauria pogut ser pitjor. El Sestao, de fet, ha gaudit de les millors opcions per avançar-se en el marcador, aprofitant el nerviosisme del Sabadell en defensa. Leandro Martínez i, sobretot Joan Cabo, han fregat el primer gol de l’equip basc en aquesta lliga. La seva innocència en la definició i Ortolá, amb dues intervencions providencials, han evitat la desfeta. Tot això ha enrarit l’ambient i s’han sentit xiulets a l’Estadi.

Marca Cristian Herrera

Dels xiulets… als aplaudiments. El primer gol de Cristian Herrera aquesta temporada ha estat suficient per canviar-ho tot. El guió i l’estat anímic de l’equip i l’afició. El gol ho és tot en el futbol. Cristian ho ha celebrat amb ràbia després d’un inici de lliga negat davant la porteria. Aquesta vegada, un xut creuat ha sorprès l’exarlequinat Sergi Puig al costat del pal. Si l’1-0 era un cop pel Sestao, només 8 minuts més tard ha arribat el segon. Gran conducció de Cristian, obertura a Carrión, que havia entrat per Ricard Pujol a la represa, i la seva centrada al cor de l’àrea ha trobat la rematada a plaer de Manel Martínez. El seu tercer gol a la Nova Creu Alta i partit encarrilat.

Pocs podien imaginar un 2-0 en el minut 52 després de veure la primera meitat. El Sestao s’ha descosit i ha deixat espais per tot arreu. Gualda ha fregat el 3-0 abans de ser substituït per Carlos Beitia. Miki Lladó ha mogut la banqueta per controlar el partit mentre el conjunt basc mantingut la seva incapacitat ofensiva. Ja són sis jornades sense veure porteria. Justificada aquesta mala ratxa.

La cirereta l’ha posat Marcos Baselga en un contracop dirigit pel jove Marc Domènech. Vaselina perfecta sobre la sortida de Sergi Puig per establir un marcador de golejada que permet al Sabadell sortir de la zona perillosa i guanyar tranquil·litat a tots els àmbits. També suposa confiança per homes com Cristian Herrera, que necessitava marcar. Pas endavant que es pot confirmar la setmana vinent, també a casa, davant el Fuenlabrada.

FITXA TÈCNICA

Sabadell: Ortolá, Pau Resta, Ricard Pujol (Carrión, m. 46), Amelibia, Toni Herrero, Álex Gualda (Carlos Beitia, m. 55), David Astals, Antonio Moyano (Fran Callejón, m. 82), Manel (Marc Domènech, m. 73), Cristian Herrera (Nando Garcia, m. 55) i Marcos Baselga.

Sestao River: Sergi Puig; Markel Etxebarria, Mirapeix, Gaizka Martínez (Dopi, m. 76), Alvaro Mateo, Armando Corbalán (Álvaro Gutiérrez, m. 79), Aitor Aranzabe (Alex Carbonell, m. 60), Gorka Garai, Jon Cabo (Álex Jiménez, m. 60), Leandro Martínez i Jon Guruzeta (Kepa Uriarte, m. 60).

Àrbitre: Juan Manuel Gordillo Escamilla (Comitè valencià). Grogues: Ricard Pujol, Carlos Beitia; Armando Corbalán.

Gols: 1-0, minut 46: Cristian Herrera; 2-0, minut 52: Manel Martínez; 3-0, minut 83: Marcos Baselga.

Incidències: 3.120 espectadors a la Nova Creu Alta.

FOTOS: LLUÍS FRANCO