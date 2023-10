El forn Centenari amplia serveis a Sabadell: aposta pel maridatge de cava amb pastís

El forn Centenari, un comerç amb segell sabadellencs, ha ampliat el seu local del passeig de la Plaça Major per oferir més espai a la seva clientela i ha aprofitat per introduir a Sabadell una nova proposta culinària que està arrasant a altres països com Londres: els maridatges de cava amb pastissos.

“No només hem volgut ampliar l’espai de cafeteria, sinó oferir una iniciativa pionera a Sabadell”, explica Eva Fernández, gerent del negoci. “És un tastet que es pot fer a qualsevol hora, les proporcions dels pastissos són fetes perquè no embafin”, afegeix.

A banda, realça la qualitat del cava català. “Hem d’interpretar el lloc on som, defensar el cava català. I, el pastís, també és un producte molt típic del poble català”. De fet, Albert Adrià –germà d’Albert Adrià– va obrir un negoci similar a la capital anglesa, amb una selecció de caves i pastissos.

A Sabadell, a banda de la selecció de caves –la proposta arriba de la mà de Caves Codorniu– també hi ha una petita selecció de vins negres, blancs i rosats, a més del vermut El Polvorón de Codorniu i Aperol Spritz.

El nou espai disposa d’una gamma de cava Ars Collecta de Codorniu i de tres pastissos: Carrot Cake, Lemon Pie i RedVelvet. “Hem fet una proposta de caves i dolços que fan un bon tàndem, però el client pot escollir el que més li vingui de gust”, exposa. Els experts recomanen seguir el suggeriment que es fa, però la degustació és oberta.

Aposta per la proximitat

Eva Fernández és també presidenta de Sabadell Comerç Centre i reivindica la importància d’apostar pel producte local. “Una ciutat ha de tenir comerços de proximitat i d’identitat pròpia per dotar de personalitat les ciutats”. Considera que aquestes apostes diferencien d’altres municipis i doten de valor les ciutats. Fernàndez sosté que aquesta iniciativa arribarà a altres punts de Catalunya i preveu que tindrà una bona acollida.

Fernández és la cogerent de Forn Centenari Bakery Shop, empresa familiar nascuda l’any 1978, que actualment té sis establiments a la ciutat i una plantilla de 40 treballadors. El Forn Centenari es troba a la ciutat des del 1898. Eva Fernández ha estat vinculada a Sabadell Comerç Centre des de l’any 2016 i a la junta des del 2017.