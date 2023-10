Detingut amb nou paperines de cocaïna a sobre durant un control policial

La Policia Municipal de Terrassa ha detingut una persona per un delicte contra la salut pública per dur nou paperines amb cocaïna que presumptament estaven destinades a la venda. Els fets van succeir la matinada de dissabte durant un dispositiu conjunt entre la Policia Municipal i els Mossos d’Esquadra a zones d’oci nocturn del centre de la ciutat.

Durant l’operatiu, la policia també va denunciar nou persones per consum d’alcohol a la via pública i tres per tinença de droga. A banda, va efectuar una denúncia per conducció sota els efectes de l’alcohol amb resultat de 0,31 mg/l d’alcohol en aire espirat.

En el marc d’aquest dispositiu de seguretat, la matinada de diumenge una altra persona va quedar detinguda per un delicte de desobediència i resistència als agents de l’autoritat.