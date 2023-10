El Campus de Ciències de la Vida i de la Salut comença a greixar la seva maquinària formativa, després de dos anys de la seva consolidació. A partir del 5 d’octubre estrenarà el primer programa: un cicle de cursos i xerrades sota el tema de l’envelliment actiu que s’allargarà fins al juliol de l’any vinent. Això, però, sense l’edifici que ha d’acollir-lo enllestit. L’Artèxtil ha de ser la futura seu del Campus de Ciències de la Vida i de la Salut, que ha d’integrar al mateix temps l’esperada Escola d’Infermeria després de l’acord de l’Ajuntament amb la Universitat Autònoma de Barcelona per rehabilitar l’edifici.

No disposar d’un emplaçament físic i definitiu no és un inconvenient per encetar aquest programa “perquè el Campus de Ciències de la Vida i de la Salut és molt més que un projecte de pedra”, va reblar Pol Gibert, primer tinent d’alcaldessa de l’Àrea de Presidència i Projectes Estratègics, en una roda de premsa per presentar la programació, ahir dilluns. Preguntat, però, pels terminis en la transformació de l’Artèxtil a Campus de Ciències, Gibert va assegurar que “el calendari segueix el seu curs normal, tot va bé i el curs 2026-2027 estarà en marxa”.

Què s’oferirà?

La formació l’articulen conjuntament la Universitat Autònoma de Barcelona, el Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí i l’Escola Superior de Disseny ESDi i diverses entitats que hi participen activament –com l’Associació de Sèniors de Catalunya, Dret a Morir Dignament, Fundació Amics de la Gent Gran i Ca l’Enredus, Universitat a l’Abast i l’Aula d’Extensió Universitària–. Les xerrades i les formacions es desenvoluparan en diferents espais que proporcionen els mateixos impulsors –com aules de l’ESDi, del Campus UAB Sabadell o del Taulí– o en equipaments municipals, com el Casal Pere Quart o l’antic Mercat de Sant Joan.

L’envelliment actiu

El cicle comptarà amb una desena de xerrades i formacions en modalitats diferents, però compartint l’eix temàtic vertebrador, la gent gran. “Volem oferir una programació que sigui atractiva”, va apuntar Laura Reyes, regidora d’Infància i Gent Gran, que va afegir que “parlarem de l’edatisme per empoderar els assistents a denunciar i a combatre l’exclusió social” o “l’associació Dret a morir dignament parlarà obertament sobre la importància de l’autodeterminació en el final de la vida”.

Així, l’Assemblea General de les Nacions Unides va declarar el període 2021- 2030 com la Dècada de l’Envelliment Saludable, amb l’objectiu de reduir les desigualtats en matèria de salut i millorar la vida de la gent gran, les famílies i les comunitats a través de l’acció col·lectiva i, entre d’altres, canviar la nostra manera de pensar, sentir i actuar en relació amb l’edat i l’edatisme i fomentar les capacitats de les persones grans. És en aquest entorn que des del grup de formació del Campus de Ciències de la Vida i la Salut ja es va començar a treballar en aquesta línia.