L’amnistia, la Bíblia i la CEE

[Jordi Serrano, historiador i rector de la UPEC]

El portaveu de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Francisco César García Magán, en una roda de premsa es va oposar fermament a l’amnistia pels republicans indepes catalans. Els seus arguments van ser que a Espanya no es viu una “situación histórica excepcional” que justifiqui la mesura, ja que l’amnistia és només per a “situaciones históricas muy excepcionales” i va recordar que se’n va fer una a la Transició.

Segons el portaveu dels bisbes “es bueno para todos el respeto a la legalidad vigente y al orden constitucional”. També diu que “es bueno para una sociedad y para un país que se respete siempre el principio de separación de poderes porque es garantía de democracia y de legalidad”. En la separació de poders, no deu pensar en la separació de l’església de l’Estat.

Per la seva part, els bisbes catalans no es volen mullar. Aconseguiran que els pocs indepes catòlics es facin ateus. A aquesta gent els va semblar bé amnistiar salvatges torturadors de Via Laietana i a grisos i Guàrdia Civils que mataven (més de 180) antifranquistes disparant-los per l’espatlla, però, és clar, a pacífics indepes catalans, alguns d’ells catòlics, els sembla extemporani.

He anat a buscar les fonts de la seva posició, el lloc on Déu va fer escriure el seu llegat, el llibre sa grat: la Bíblia. Què diu la Bíblia de la independència de Cata lunya? Per exemple, en el Deu teronomi 7,2 diu: “El Senyor, el

teu Déu, posarà a les teves mans aquestes nacions, com Catalu nya, i tu les derrotaràs i les con sagraràs a l’extermini. No hi pac tis ni en tinguis pietat.” Ostres, molt en línia del portaveu de la CEE.

En relació precisament amb els presos diu a, Ezequiel 7,4: “No et miraré amb compas sió, no tindré pietat. Sàpigues que et faré pagar la teva conduc ta, es perpetuarà en tu el preu de les teves abominacions. Llavors sabreu que jo soc el Deep Sta te.” Uns versets més avall, (9,10) en relació amb els sediciosos ca talans, Déu nostre senyor fa es criure: “Doncs jo tampoc no els miraré amb compassió ni tindré pietat. Els faré pagar la seva con ducta.” Al 24,14: “No tindré pi etat ni me’n desdiré. Et jutjaran els del Tribunal Suprem Espa nyol segons la teva conducta i les teves obres. Ho dic jo, el Se nyor, Déu sobirà.” Fullejant la Bíblia, trobem també perles del neofalangista Manuel Marche na. A Salms 1,5: “En el judici no sabran què respondre; callaran els pecadors en l’aplec dels jus- tos.” Més avall, al 9,8 és Felip VI qui diu: “Però el Senyor seu per sempre en el seu tron, té a punt el tribunal per al judici.” Felip VI és rei per la gràcia de Déu que ha assenyalat una família reial per regir els destins d’Espanya via la fecundació. A Josué 11, delimi ta el perfil en què s’ha de mou re la CEE: “Així, sense clemèn cia, havien de ser consagrats els catalans a l’extermini, tal com el Senyor havia manat a Moisès.”