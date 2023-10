CNS i Escola Pia es mantenen amb pas ferm

Escola Pia i CN Sabadell continuen amb pas ferm a Segona B i ja sumen tres victòries consecutives. Els escolapis van superar a l’Almonacid (2-3) en un partit molt renyit que es va decidir als darrers instants. Els nedadors, per altra banda, van golejar al Valencia FS (0-5) i mantenen el seu invicte a la temporada. A més, s’alcen fins a la zona de play-off per primer cop a la temporada.

El conjunt de Can Colapi va donar continuïtat al seu bon moment guanyant a l’Aragó, a la pista de l’Almonacid. Els de Pedro Donoso es van posar amb dos gols d’avantatge als primers 10’ amb un doblet de Carlos ‘Pove’, però la resposta local va arribar al segon temps. Als primers instants van reduir diferències i entrant ja al tram final el marcador es va igualar. Va ser aleshores que va aparèixer Lenny Ramos per fer viatjar els punts fins al carrer Garcilaso a tres minuts del final. L’Escola Pia es col·loca sisena amb 9 punts a només un de la zona de promoció d’ascens i el proper cap de setmana jugaran a Can Colapi davant el Montsant, un dels equips que encara no ha sumat.

Còmode triomf del CNS

Molt menys suat va ser el triomf del CN Sabadell a terres valencianes. Els de Pau Machado van visitar a un Valencia FS que encara no ha sumat ni marcat cap gol. Ja al primer temps van encarar la victòria els nedadors amb els gols de Luis García (cinquè de la temporada), German Escudero i Marc Pérez. Van certificar els tres punts a l’inici dels segons 20’ a través de Pep Costajussà i, al tram final, Álex Llamas va posar la cirereta amb la maneta. El CNS es manté invicte amb 10 punts de 12 i acaba la jornada quart, a zona de play-off i a només dos punts dels líders, La Nucía i Picassent. La setmana vinent, els nedadors rebran al sempre perillós Cerdanyola.