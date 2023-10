Castellar afronta uns mesos frenètics en matèria d’urbanisme

Castellar del Vallès continua el seu procés de desenvolupament urbanístic un cop iniciat el nou mandat, amb certeses i algunes incògnites que s’han d’anar resolent durant una tardor i hivern que es preveuen frenètics. Els canvis en els entorns escolars, la nova piscina, els pisos de lloguer social a l’antiga Playtex i altres operacions econòmiques omplen el calendari. Qüestions que, com apunta el regidor d’Urbanisme i Habitatge castellarenc, Joan Creus, han de quedar definides en els pròxims mesos.

El carril bici fins a Sant Feliu, amb retard

Un dels elements que s’havien de concretar abans de finalitzar l’any és el carril bici que ha d’unir el nucli urbà de Castellar amb Sant Feliu del Racó. En aquest apartat, el consistori va rebre l’any passat 560.000 euros dels fons europeus Next Generation per impulsar dos projectes de mobilitat sostenible, no motoritzada, a dins del municipi. D’una banda, la construcció del camí per a bicicleta al marge de la carretera, que arribarà amb retard i s’espera que sigui una realitat l’abril del 2024 un cop finalitzats els treballs que han d’arrencar ja. De l’altra, la partida també estava destinada a millorar i redefinir els entorns escolars dels centres de la vila, que ja han quedat majoritàriament renovats.

“Pel que fa als entorns escolars, estem arribant a l’etapa final. S’han plantat jardineres, condicionant alguns entorns, però és qüestió de setmanes que estigui tot fet. A banda, pel que fa al camí que ha d’anar des del Club de Tenis fins a Sant Feliu, la primera fase, d’un quilòmetre, està licitada i han de començar els treballs en els pròxims dies”, precisa Creus. En alguns trams es guanyaran metres, amb un recorregut que passarà per les urbanitzacions de l’Airesol C, A i B.

A les escoles, afirma el regidor, l’acollida del nou model de mobilitat està tenint una bona acollida. “La valoració que estem rebent és bona. La digestió pot requerir més paciència, però, en general, s’està aconseguint l’objectiu a les escoles. L’afluència de gent que hi va caminant ha incrementat i va en la línia del que preteníem: la conscienciació d’una zona pacificada, punt de trobada per a les famílies”, sosté.

L’habitatge, un altre cavall de batalla

Un altre dels grans cavalls de batalla d’aquest mandat iniciat al maig és l’habitatge de lloguer social, enfocat especialment en el projecte de l’antiga Playtex. A banda, el ple del mes de juliol va aprovar una modificació de crèdit per fer front a adquisicions d’equipaments o possible sòl a disposició públic. “Abans de final d’any tindrem clar quins espais hem pogut comprar amb els diners de la partida i, amb aquestes compres, alguna més es podrà fer habitatge de lloguer social”, apunta Creus. La fórmula que s’utilitzarà en futures promocions no està definida i el consistori valorarà les alternatives en funció de les adquisicions fetes. Sobre l’espai de Can Carner, aquest mes d’octubre s’ha d’aprovar el projecte d’urbanització, previ a la construcció dels habitatges.

Pel que fa a la nova piscina exterior, que també ha generat moviment en els darrers mesos al costat de les pistes d’Atletisme, ha d’estar acabada l’estiu del 2025. “Ja tenim l’estudi de viabilitat i durant aquest mes s’aprovarà el projecte constructiu de la piscina. En paral·lel, es farà l’encàrrec del projecte de gestió de la instal·lació”, assegura el regidor. A principis del 2024, es preveu licitar les obres de construcció i durant la primavera del 2024 licitar la gestió. Els treballs definitius han d’arrencar, si tot va segons el calendari previst, el maig del 2024 per finalitzar el maig del 2025.

Tot plegat, se suma a l’increment del transport públic per carretera i a la voluntat d’ampliar la xarxa d’aparcaments a la vila, amb més facilitats per deixar el cotxe al pàrquing del Mercat. Canvis, obres i projectes urbanístics i d’habitatge que han de redefinir i reordenar la vila en els pròxims anys.