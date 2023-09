Castellar vol ampliar l’horari del pàrquing del Mercat i millorar la zona blava

Castellar va obrir dimarts el curs polític després de l’estiu amb el ple del mes de setembre, en què es van debatre diverses mocions presentades pels grups. Una d’elles va posar sobre la taula la necessitat d’ampliar els horaris d’ús i millorar la gestió de l’aparcament del Mercat, un equipament infrautilitzat, tal com han manifestat la majoria de les formacions reiteradament.

La moció, presentada pel grup de Junts per Castellar, va quedar aprovada amb el suport de la resta de grups, inclòs el PSC -governant amb majoria-, i l’abstenció de la CUP. Els partits, però, van assenyalar que cal fer un esforç per redefinir el funcionament del pàrquing, que no és prou clar, i fer-lo més accessible per a la ciutadania. També des d’un punt de vista informatiu.

Els aparcaments i la zona blava, sota la lupa

La moció aprovada implica així el compromís per a incrementar l’horari del pàrquing del centre, “24 hores i els 365 dies de l’any”, segons va manifestar en la seva exposició el líder juntaire, Joan Juni. Alhora, la proposta també contempla millorar el sistema de la zona blava de la vila, “facilitant una aplicació per pagar” aquest servei sense necessitat d’anar a les màquines. Un extrem que el Govern local ha d’estudiar, donades les implicacions tecnològiques de la futura eina.

L’acció, a més, pretén que els comerços puguin oferir vals als clients per aparcar en aquestes places, un fet que incentivaria les compres en establiments especialment del centre. A banda, en el document, els postconvergents exposen que la zona blava apliqui la gratuïtat dels cotxes elèctrics i els descomptes dels híbrids, un fet que no succeeix a Castellar.

De fet, la gestió del pàrquing del Mercat en particular i les zones d’aparcament en general és una de les qüestions que va prendre més força durant la campanya electoral. En una entrevista després dels comicis, l’alcalde de la vila, Ignasi Giménez, ho va situar com un tema transcendent a afrontar els pròxims quatre anys. “Durant aquest mandat durem a terme dues operacions en aquesta direcció i potenciarem l’aparcament que tenim a la plaça Major, que encara té molt marge de millora, amb un aparcament que estigui obert més hores i sigui una referència”, va exposar.