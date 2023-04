Així seran els nous pisos de l’antiga Playtex a Castellar

El projecte dels futurs pisos de lloguer social a l’antiga fàbrica Playtex de Castellar del Vallès continua avançant fases. Després d’obrir el període d’inscripcions per als castellarencs interessats durant el mes de gener, amb una allau de més d’un miler de sol·licituds, la vila ha rebut aquesta setmana la visita de la directora de l’Incasòl, Maria Sisternas, que va assistir a la presentació del conveni per a la construcció de 90 habitatges de protecció oficial i de lloguer als terrenys.

La jornada va servir per posar sobre la taula algunes de les bases del futur bloc d’habitatge públic, que parteix d’una premissa fonamental: per accedir-hi, caldrà acreditar una antiguitat d’empadronament en el municipi de tres anys -el topall màxim que permet la llei-. La mesura ha estat un dels principals arguments de força del Govern local, liderat per l’alcalde Ignasi Giménez, que han insistit reiteradament que els nous habitatges han de ser una aposta enfocada a la gent del poble, amb la mirada posada especialment en els joves.

El document fixa que l’Ajuntament de Castellar es compromet cedir a l’Incasòl un dret de superfície d’uns terrenys de 2.157,31 m2, amb una durada del dret de superfície de 75 anys , prorrogable, per a la construcció dels 90 habitatges. L’organisme català executarà les obres d’edificació, previst en coordinació amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, en règim de lloguer i amb tipologies que s’adaptaran a les necessitats detectades a l’estudi de demanda. “Volem que serveixi a les famílies. Que estigui ple de criatures, de gent gran i gent diversa. Tota aquesta barreja és la que pot dinamitzar el projecte i tots els barris de l’entorn”, va expressar Sisternas.

Com a mínim, un 25% reservat per a joves

Més enllà de l’antiguitat d’empadronament, han quedat establerts altres requisits per als aspirants a aconseguir un immoble. Segons es puntualitza, es requeriran uns ingressos mínims i també uns ingressos màxims, hi haurà alguns habitatges reservats per a persones amb discapacitat i altres col·lectius específics i es preveu que, com a mínim, un 25% del total dels habitatges vagi destinat a joves menors de 35 anys. El consistori remarca que es podran estudiar nous requisits en els pròxims mesos. “És un projecte que suposa molts beneficis per Castellar. Després de 20 anys sense construir nous habitatges de lloguer social al municipi, s’aconsegueix una inversió de 10 milions d’euros per part de la Generalitat per poder fer lloguer assequible”, va celebrar Giménez.

A més de Maria Sisternas i Ignasi Giménez, l’acte va comptar amb l’assistència dels portaveus de tots els grups municipals, que en el seu dia van donar suport per unanimitat a aquest acord.

L’Ajuntament ha presentat imatges que projecten de manera virtual com serà el futur espai, que es preveu que, més enllà dels nous pisos, pugui experimentar una transformació total de la zona residencial de Can Carner. Tot el solar té una superfície de 16.852 metres quadrats, que es distribuiran amb sòl per habitatge (30%), sòl per zona verda (38%), sòl per vials (22%) i sòl per equipaments (10%), amb la previsió que s’hi pugui ubicar la nova comissaria de la Policia Local.