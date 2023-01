El mercat immobiliari de lloguer és una de les carpetes obertes a Castellar del Vallès. Per millorar l’oferta de pisos amb preus accessibles, aquesta setmana s’ha obert el període d’inscripcions per a persones interessades a llogar un habitatge a la futura promoció als terrenys de l’antiga Playtex. L’objectiu ara és conèixer el nombre i perfil de castellarencs que volen optar a algun dels pisos que es preveu que s’enllesteixin al llarg del 2025.

El projecte preveu la construcció de 90 habitatges plurifamiliars, que aniran destinats únicament al lloguer. Tot i així, el consistori no descarta que s’impulsin altres promocions d’iniciativa privada a la zona amb immobles de compra. De moment, el tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Pepe González, apunta que les perspectives són bones escassos dies després d’iniciar-se el procés.

D’aquesta manera, les persones majors de 18 anys empadronades durant un període mínim de tres anys a la vila poden registrar-se per accedir a l’habitatge. Els resultats s’analitzaran per part dels serveis tècnics municipals i es traslladaran a la Generalitat per tal de determinar les característiques dels habitatges i les bases d’adjudicació. A més, les persones inscrites en aquesta llista s’incorporaran a una base de dades perquè puguin rebre informació relacionada amb aquesta promoció.

Garantir el dret a l’habitatge

Malgrat que es tracta d’una competència de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament castellarenc, de la mà de l’Institut Català del Sòl (INCASÒL), ha volgut posar fil a l’agulla davant d’una demanda que ha anat creixent. “És una iniciativa destinada als castellarencs. No volem que marxi la gent. El poble ha envellit en els últims anys, i tenir una alternativa perquè la gent no marxi és molt positiu”, sosté González, que ha remarcat la importància de retenir la gent jove a la vila.

L’última promoció d’habitatge públic a Castellar es va impulsar fa prop de dues dècades. “El municipi ha viscut un procés de creixement més aviat lent per voluntat dels castellarencs. L’evolució fa que els preus de lloguer dels pisos siguin absolutament desorbitats”, argumenta. En espera de que el procés avanci i es defineixin els criteris definitius dels nous immobles, el regidor castellarenc pronostica que els preus podrien ser un 40% inferiors a la mitjana actual existent en el mercat castellarenc.

Crítiques dels veïns de la zona

El futur de l’antiga fàbrica Playtex ha despertat les crítiques d’alguns veïns especialment de la zona, que han rebutjat un projecte que observen com un risc i que pot devaluar els immobles ja construits. González ha sortit al pas de les manifestacions del col·lectiu, assenyalant que la iniciativa està pensada per als joves castellarencs. “Els seus propis fills es beneficiaran del projecte”, ha argumentat. I ha recordat que ha tingut el suport de tots el grups municipals.

A més, ha afegit que hi ha altres exemples a la vila on conviuen habitatges de tot tipus i no ha generat cap conflicte. “La nostra voluntat és que convisquin pisos de lloguer, cases unifamiliars i plurifamiliars en una mateixa zona”, ha reiterat. En aquest sentit, els veïns de la zona han estat convidats a participar activament en tot el procés de sessions informatives, tot i que han insistit a reclamar que es contemplin altres propostes a la zona.

Adquirit per prop d’1,5 milions d’euros

L’Ajuntament de Castellar del Vallès va iniciar fa gairebé dos anys els tràmits per a la compra del solar que ocupava l’antiga fàbrica Playtex, situada entre la carretera de Sabadell i la ronda de Turuguet, amb l’objectiu de destinar-lo a la construcció d’habitatge de lloguer. L’adquisició d’aquest terreny, qualificat en l’actualitat com a sòl industrial i que ocupa una superfície de 16.852 metres quadrats, va tenir un cost al voltant d’1 milió i mig d’euros.

“Hem iniciat aquest projecte per contrarrestar els efectes del lloguer”, resumeix González. Les incripcions estaran obertes fins al pròxim 15 de febrer i, posteriorment, l’Ajuntament presentarà els resultats per continuar amb el procés i iniciar la construcció, que podria arrencar l’any 2024.