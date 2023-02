Un total de 1.169 persones s’han inscrit en el darrer mes en la llista d’interessats a llogar un habitatge social a la futura promoció als terrenys de l’antiga Playtex de Castellar del Vallès. L’objectiu d’aquest registre, que es va obrir el passat 16 de gener, era conèixer el nombre i el perfil dels castellarencs que volen optar a alguns dels 90 pisos que es preveu que s’enllesteixin a partir de 2025.

El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat del municipi, Pepe González, ha destacat que “els resultats demostren que hi ha una necessitat clara de construir habitatge públic de lloguer a la vila”, en la línia del que ja havia explicat amb el procés d’inscripció obert, quan les dades apuntaven a una allau de sol·licituds.

El perfil dels castellarencs inscrits

El regidor destaca que la majoria de gent que s’ha inscrit són joves que, tal com establien els criteris d’accés, acumulen almenys tres anys empadronats a Castellar. “Cal donar resposta a les dificultats dels joves a l’hora d’emancipar-se, i en aquest sentit, la futura promoció als terrenys de l’antiga Playtex és una molt bona oportunitat per al municipi, per a la gent jove i també per altres col·lectius que ho necessiten”, ha reiterat.

Així, un 46% del total d’inscrits, pràcticament la meitat, tenen entre 18 i 30 anys. Els segueixen en nombre la franja d’entre 31 i 45 anys, amb un 27% d’inscrits, la de 46 a 60 anys, amb un 20% d’inscrits i, finalment, la de més de 60 anys, amb un 7%. A més, l’estudi també permet establir que un 24% són famílies monoparentals, un 12% correspon a famílies nombroses i un 4% requereix un habitatge adaptat a persones amb diversitat funcional.

Resposta a les inscripcions

Amb els resultats d’aquest registre a la mà, els serveis tècnics municipals analitzaran les dades i es traslladaran a la Generalitat per tal de determinar les característiques dels habitatges i les bases d’adjudicació. A més, les persones inscrites en aquesta llista s’incorporaran a una base de dades perquè puguin rebre informació relacionada amb aquesta promoció.

La plataforma Veïns de Castellar, que aglutina habitants de la zona residencial de Can Carner, han reiterat la seva postura per reclamar a l’Ajuntament de la vila que convoqui una consulta popular vinculant pel futur dels terrenys de l’antiga Playtex, de propietat municipal des del 2021. Des de l’entitat consideren que la decisió del consistori d’utilitzar l’espai per fer-hi habitatges de lloguer social és “arbitrària” i “populista”.