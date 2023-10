Gerard Bofill confirmat com a nou tècnic del CE Sabadell i Ángel Martínez, de segon

Tancat. Després d’unes hores de contactes i negociacions per solucionar tots els serrells, sobretot per la confecció de l’staff, Gerard Bofill ha estat confirmat oficialment com a nou tècnic arlequinat. Com ha avançat el Diari de Sabadell, és qui tenia més números per substituir al destituït Miki Lladó, però sobre la taula figuraven altres opcions. Avalat per la total confiança de la direcció esportiva que encapçala Jaume Milà, Bofill fa aquest pas endavant amb l’objectiu de redreçar el mal començament de temporada del conjunt arlequinat.

De fet, és una situació semblant a la que es va viure el desembre del 2022, quan Miki Lladó, que era el segon de Gabri Garcia, era nomenat primer entrenador després de la destitució del tècnic de Sallent a Pamplona. Ara es repeteix la història i Gerard Bofill és el segon que ascendeix al primer pla, una circumstància que ja va viure de manera anecdòtica la passada temporada durant la sanció de sis partits a Miki Lladó. El balanç va ser força positiu, amb cinc victòries i un empat. Ara, però, Bofill ho afronta d’una manera ben diferent, sabent que ho fa com a màxim responsable, amb un plus evident de pressió. Serà el segon entrenador més jove del grup amb 31 anys.

Amb Ángel Martínez

Exjugador del Futbol base del Centre d’Esports, també va coordinar les Escoles i durant unes setmanes va exercir d’entrenador del filial arlequinat, just abans de rebre la trucada del club per ocupar el lloc de segon entrenador del primer equip al costat de Miki Lladó. Ara, Bofill tindrà com a segon, l’excapità del Centre d’Esports, Ángel Martínez, qui va defensar la samarreta arlequinada un total de 111 partits de lliga des de la temporada 17/18 a Segona B fins a la 20/21, quan va haver de retirar-se per una lesió al genoll. S’ha mantingut lligat al món futbolístic fent tasques periodístiques en diferents mitjans, relacionats amb el RCD Espanyol. La idea del club és que pugui aportar la dosi d’experiència que li pot faltar a Gerard Bofill. Ángel Martínez va militar a l’Espanyol, Rayo o Girona abans de recalar en el Sabadell i també va estar sis anys a Anglaterra, en el Millwall i Chesterfield.

Aquest dimecres, està previst el primer entrenament del nou tàndem Gerard Bofill-Ángel Martínez a la Nova Creu Alta, si no hi ha canvi d’escenari, i posteriorment es farà la roda de premsa de presentació al mateix Estadi. El debut serà dissabte (16 h) al Cerro de l’Espino davant el Rayo Majadahonda.