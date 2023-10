El passeig ‘oblidat’ que separa els barris de Can Feu i Gràcia

El 2019 es va completar el soterrament de les vies dels FGC gairebé des de la Torre d’en Feu fins a l’antiga parada de Sabadell Estació. Però l’obra no es pot considerar acabada del tot perquè, des d’aleshores, falta urbanitzar el passeig que va sorgir gràcies a haver cobert les vies. Des d’aleshores, múltiples qüestions administratives han impedit que aquest espai sigui una realitat, i diversos veïns reclamen una solució provisional mentre no s’urbanitza definitivament. La brutícia, les males herbes i la sorra protagonitzen, des que va acabar el soterrament, aquest no-lloc sabadellenc.

Fa pràcticament un any, la Plataforma Soterrament FGC Ara va presentar al centre cívic de Gràcia el pla d’actuació previst a la zona. El portaveu de la plataforma, Isidre Soler, afirma que “estem una mica enfadats, perquè no hi ha massa interès del Govern per fer aquesta obra, les dates ho corroboren”. Soler assenyala que “aquest passat mes d’octubre s’havia d’iniciar la licitació, però ni tan sols s’ha aprovat el projecte ni l’avantprojecte”. El 2021, el consistori pressupostava en 2,4 milions d’euros el cost de l’obra, la qual cosa s’haurà d’actualitzar tenint en compte la inflació actual. Segons la previsió de l’Ajuntament, de fet, les obres haurien de començar a principis del 2024 i la realitat és que difícilment ho podran fer l’any que ve tenint en compte en quin punt estan ara les coses. “Confiem que en mig any o menys es comenci a licitar”, apunten des de la Plataforma Soterrament FGC Ara. D’altra banda, fonts municipals descarten donar detalls de la situació del projecte i es remeten a la reunió que hi haurà “en les properes setmanes” amb l’equip d’arquitectes i els veïns on s’informarà de l’estat dels treballs.

Des de l’Agrupació de Veïns de Gràcia també esperen que aquests tràmits no s’eternitzin, ja que “anem prou tard com perquè s’endarrereixi tot més”, tal com diu el portaveu de l’Agrupació en aquest assumpte, Miquel Casanovas. I afegeix que esperen que, “com a mínim, que aquesta vegada es compleixi el calendari, perquè sempre s’ha anat endarrerint un any o dos”. Isidre Soler creu que tot plegat depèn de la “voluntat política” que hi posi el Govern, i subratlla que l’obra del soterrament com a tal, que va anar a càrrec de la Generalitat, “es va fer en dos anys, des que es va licitar fins que es va executar. Quan hi ha voluntat es poden fer coses amb certa celeritat, vàrem quedar sorpresos perquè no era fàcil l’obra”. Diverses fonts coincideixen que la previsió de l’Ajuntament de Sabadell és finalitzar els tràmits administratius (aprovació del projecte, licitació i adjudicació) durant el 2024 i que les obres es faran el 2025. Tot plegat, a l’espera de la confirmació del Govern municipal.

Un concurs repetit

El projecte d’urbanització de l’espai el va guanyar el despatx sabadellenc EFA Arquitectes dues vegades perquè es va haver de repetir el procés. El primer concurs es va haver de repetir perquè el resultat va quedar anul·lat, en acceptar el Tribunal de Contractes del Sector Públic un recurs del segon classificat, al·legant que en l’obertura de propostes s’havia vulnerat el principi d’anonimat. La proposta guanyadora preveu convertir aquesta zona en un passeig naturalitzat, amb espais d’estada que permetin crear un corredor verd entre la Torre d’en Feu i l’aparcament dels FGC de Gràcia.

En relació amb aquest projecte, l’Ajuntament està tirant endavant les modificacions urbanístiques necessàries per continuar el corredor verd des de la fàbrica de Germans Camps (ctra. Terrassa) fins a la plaça del Vallès. D’aquesta manera és com es vol connectar amb un traçat per a vianants i bicicletes els barris de Can Feu i Gràcia (i, en general, l’oest de la ciutat) amb els barris del centre.