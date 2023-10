La balena que se submergeix a la plaça de Catalunya a Castellar

La plaça de Catalunya de Castellar del Vallès ha experimentat en l’última dècada una transformació molt important, sobretot a la part baixa de l’espai, a diversos nivells. Es tracta, per la seva magnitud, en un dels pulmons de la vila. Un terreny que s’ha redefinit recentment, dient adeu als ànecs i les oques, però sense acomiadar-se de la característica balena que contempla l’indret.

La balena és una escultura localitzada en l’àrea lúdica que es troba a la proximitat del carrer Prat de la Riba. És una obra de l’escultor castellarenc Joan Coderch, datada de l’any 1995. Titllada en el seu moment de valenta, és un crit al missatge ecologista i al respecte a la natura. És, a més, una de les primeres propostes escultòriques de Castellar, de línies atrevides. L’element representa una balena capturada per tres vaixells, simbolitzant la defensa dels animals en perill d’extinció.

L’indret és des de la seva creació un punt de trobada dels més petits. Abans, per llançar pa a les aus que hi havia al llac de la plaça. Des de l’any 2017, però, aquesta escultura es troba envoltada d’un espai de jocs d’aigua. Una remodelació que ha convertit l’espai en un lloc atractiu també per a visitants més petits que volen remullar-se durant els dies de més calor.

La plaça és un espai públic de 2,5 hectàrees situat en la zona de l’Eixample. A més de la zona de jocs d’aigua, té dues zones de jocs infantils, un espai lúdic per a gent gran, una pista poliesportiva (amb porteries i cistelles) i una graderia apta per a la celebració d’espectacles. Un emplaçament històric i simbòlic de Castellar del Vallès.