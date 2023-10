“El carrer de Covadonga està col·lapsat i aparcar és un maldecap pels veïns”

“És el lateral de la Gran Via”, lamenta la Lluïsa, una de les veïnes de Covadonga. Sense semàfors i amb –suposadament– menys trànsit que la Gran Via, moltes persones l’utilitzen com a alternativa. “Covadonga és l’aparcament del Centre, però també de l’ESDI, del campus de la UAB, del Taulí, del tanatori i dels futurs projectes que s’han d’instal·lar”, consideren fonts de l’associació de veïns, que fa anys que posen la mirada sobre el futur d’aquest carrer, que dona nom al barri.

Els veïns posen sobre la taula tres preocupacions: la manca d’aparcament al barri, alguns vehicles estacionats sobre la vorera –han hagut queixes recents al carrer Quevedo– i el col·lapse de trànsit diari. “Al matí, migdia i tarda, és insuportable: fums, clàxons, sorolls…”, exposa la Sílvia Bueno, veïna del carrer.

L’entitat veïnal ha afirmat en diverses ocasions que, durant el dia, hi ha manca de places d’aparcament i alerta que, amb el creixement del barri –la futura escola d’infermeria i les noves construccions de pisos–, el problema anirà a més.

Què proposen? Una zona d’aparcament reservada als veïns del barri i repensar el trànsit a la zona. De fet, segons un estudi dut a terme per l’arquitecte urbanista Xavier Ludevid, vuit de cada deu cotxes que travessen Covadonga no són del barri, l’utilitzen com a via de pas alternativa.

“Un tap a la cruïlla entre Tres Creus i Covadonga”

Per rebaixar el col·lapse, una de les demandes dels veïns és descongestionar la cruïlla entre el carrer de Tres Creus i Covadonga. “S’haurien de regular els semàfors, es fa un tap”, apunta el José A. Els residents de la zona expliquen que els vehicles que volen girar de Covadonga cap al Centre “acaben generant un tap” perquè el semàfor que regula l’entrada a la Gran Via de seguida es posa en vermell i els cotxes queden atrapats en aquest tram.

Pel que fa a l’aparcament, la transformació de la Gran Via ha suposat la supressió de les places d’aparcament d’un tram del carrer de Quevedo i la zona blava del carrer de l’Estació. “És urgent que busquem una alternativa, el barri creix”, exposen.