Gaza: a les portes de l’abisme

[Jordi Serrano Historiador i rector de la UPEC]

Estem davant d’un genocidi a la presó més gran del món, a Gaza. Són 2,3 milions de per-sones que viuen el que les institucions mundials anomenen apartheid. I massa dirigents, governs i periodistes es posen de perfil i adopten, en el millor dels casos, la irresponsable actitud de l’equidistància. A més, a l’actual conflicte entre Israel i Palestina es funciona en general amb la memòria del peix. Si s’analitza el conflicte només des de l’atac de Hamas, tot sembla estrany, incomprensible.

Josep Fontana, l’historiador marxista català, deia que els poderosos el que fan és amagar la situació d’opressió dels febles i quan aquests responen, apareixen com sense sentit, sense motiu. Com si fossin respostes d’un boig. També hi ha una guerra amb les paraules. Uns són terroristes i altres tenen dret a defensar-se o això és una guerra entre dos bàndols. No. Un té un exèrcit impressionant i l’altre no té ni avions, ni vaixells, ni tancs.

Però anem enrere. Els jueus a Palestina feien actes terroristes contra el colonitzador Britànic. Menájem Beguin, primer ministre d’Israel l’any 1977, el 22 de juliol del 1946 participa en un atemptat terrorista a l’hotel King David, seu de l’administració colonial britànica, amb el resultat de 91 morts. La memòria és curta.

Anys més tard, Beguin va rebre el Premi Nobel de la Pau. Quins temps aquells en què a l’Estat d’Israel hi havia quibuts socialistes i el govern era obertament prosoviètic! Ara no, ara el govern és d’extrema dreta amb el corrupte Benjamin Netanyahu de primer ministre.

Cal recordar ara que en els seus inicis Hamas va ser finançat per l’Estat d’Israel quan volien acabar amb Fatah i molt especialment amb Yaser Arafat. Una organització i un líder que eren socialistes i laics. De fet, era una organització consultora de la Internacional Socialista. Per què van voler acabar amb Arafat?

Quan la impresentable Von der Leyen en nom de la UE diu que Israel té el dret a l’autodefensa, està delirant. Haurien d’exigir el compliment de les resolucions de l’ONU i no hauríem arribat fins aquí. El dret a la defensa no pot consistir mai a cometre crims de guerra com és disparar míssils, alguns de napalm, contra població civil de forma indiscriminada. El ministre de Defensa d’Isra- el, Yoav Gallant, va dir en roda de premsa: “Vaig ordenar un setge total sobre la Franja de Gaza. No hi haurà electricitat, ni aliments, ni gas, tot està tancat. Estem lluitant contra animals humans i hi actuem en conseqüència”.

Dir “animals humans” als palestins posa els pèls de punta i s’assembla massa a quan els nazis deshumanitzaven els jueus i els anomenaven rates. Quan es tanca tot espai a l’esperança, quan no hi ha futur, és quan comença Hamas. I qui no té res a perdre i se sumeix en la desesperació, pot llançarse a qualsevol cosa, per molt execrable que sigui. Cal tenir una visió informada i crítica del món i a favor dels més febles. I aquests avui són els palestins.