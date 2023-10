Nova doble victòria del Club Natació Sabadell de voleibol

Gran inici dels dos sèniors de la secció de voleibol del Club Natació Sabadell. El masculí de Superlliga-2 va guanyar al pavelló Les Naus per 3-1 contra el CV Roquetes, confirmant les bones sensacions que ja va mostrar l’equip a Saragossa en l’estrena de lliga. El primer set va ser molt igualat, però en el tram final, els jugadors de Roberto Pozzato, amb més contundència en atac, van imposar-se per 25-22.

En el segon set, els locals, millorant en defensa, ha augmentat el seu avantatge (25-19). En el tercer set, els tarragonins van reaccionar (19-25) escurçant diferències. El quart set va començar malament pels sabadellencs, ja que els de Roquetes van posar-se per davant al principi. Cap a l’equador del set, una millora en el joc de construcció sabadellenc va permetre capgirar el marcador, guanyar el set per 25-21 i evitar així el tie-break.

El duel va tenir un protagonista i un moment emotiu: va convertir-se en el darrer partit d’Oto Lusic, jugador de la secció durant vint-i-cinc anys i que ha estat exercint de capità en les darreres temporades.

Derbi sabadellenc

El sènior femení del Club Natació de Primera Nacional va endur-se el derbi contra el C.V. Sant Quirze en la pista vallesana. En el primer set, les jugadores de Xavi Perales van oferir un vòlei d’altíssim nivell que va traduir-se en un clar 10-25. En el segon set, les locals van respondre amb un 25-22 per igualar el partit.

No ho van acusar les sabadellenques, que en el tercer i quart set, van recuperar la solvència del primer set per imposar-se per 19-25 i 21-25, guanyant el partit per 1-3. De moment, han guanyat els dos partits: 6 punts i el més important, mostrant una gran imatge.