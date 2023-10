Benet Casablancas, compositor resident a Sabadell fins al 2025

El compositor Benet Casablancas, per fi, serà profeta a casa seva. Les seves obres han estat interpretades monogràficament a alguns dels escenaris més prestigiosos del món: al Wigmore Hall i al Barbican, de Londres; a La Philharmonie de Berlín, el Miller Theater de Nova York, al Musikverein de Viena i, per exemple, al Bozar de Brussel·les. A Barcelona i Madrid (al Centro Nacional de Difusión Musical) ha estat nomenat compositor resident durant tota una temporada, en què s’ha programat la seva música intensament. Fins i tot, la biblioteca del Congrés de Washington guarda alguns manuscrits seus de partitures. Però a Sabadell encara no havia estat protagonista com es merexia.

Les dues pròximes temporades de Joventuts Musicals de Sabadell posen remei a l’anomalia, ja que Casablancas en serà compositor resident. Això significarà que des de finals de 2023 i fins a a principis de 2025, solistes, petits grups i, fins i tot, alguna gran formació passaran pel Teatre Principal a interpretar música creada pel compositor. En total, s’hi podran escoltar una trentena d’obres escrites pel sabadellenc.

Aquest divendres seran les primeres, ja que el Cicle de Música de Cambra arrenca amb l’actuació de Moonwinds Ensemble, que interpretaran Poema (1996), Estampes de Kwaidan (2023) i Introducció, cadenza (1993). La segona part del concert estarà dedicada a Beethoven.

“És la primera vegada que incorporem la figura del compositor resident, tot i que és habitual a Europa. D’aquesta manera, situem Sabadell al nivell musical de les grans ciutats del món”, assenyala la presidenta de Joventuts Musicals, Joana Soler. Casablancas va ser assessor de l’entitat musical i sempre que se’l necessita hi és per a aconsellar. “És una satisfacció per a nosaltres poder dir que és un compositor nostre, d’aquí, i que podrem gaudir de la seva obra en tota la seva esplendor”, afegeix.

La residència ha fet feliç Benet Casablancas. Sabadellenc de soca-rel, ha homenatjat a títol pòstum amb la seves composicions grans conciutadans com Josep-Ramon Bach, Alfons Borrell, Josep Maria Benaul i Pere Casas. A més, sempre ha estat amatent als actes de ciutat. “Per a un músic, la residència és un honor. És una manera d’enrtar en el món d’un artista, de tenir una idea cabdal de la seva obra”, apunta, a més d’avançar que compondrà alguna peça per a estrenar-la en la temporada de Joventuts Musicals.

“No pot ser que tinguem figures tan conegudes a nivell planetari i que aquí no les aprofitem”, reivindica el regidor de Cultura de l’Ajuntament de Sabadell, Carles de la Rosa, que recorda que la residència coincidirà amb la capitalitat cultural de 2024.

Temporada 23/24

La temporada inclou, fins a finals d’any, sis concerts. El Cicle de Música de Cambra convida els destacats instrumentistes de vent Moonwinds Ensemble (27 d’octubre), el pianista Albert Guinovart (10 de novembre) i la GIO Symphonia (15 de desembre).

El Cicle de Música al Saló es va estrenar amb el pianista Enric Varas i el violoncelista Guillem Pareja. Prendran el relleu el Duo Prat, format per Bernat Prat Sabater (violí) i Oriol Prat Sabater (violoncel), el 22 de novembre; i acabarà amb Salva Racero (veu i guitarres) i Marc Quintillà (guitarres), el 29 de novembre.