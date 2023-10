La Torre d’en Feu espera que comencin les obres

Cinc anys després que l’Ajuntament adquirís la Torre d’en Feu, es preveia que aquest any comencés la rehabilitació que tanta falta li fa pel deteriorament que té. Serà difícil, tenint en compte que, tot i que el projecte està aprovat des de finals de gener, encara no s’ha licitat, la qual cosa s’espera que passi abans de finals d’any. La notícia s’espera amb candeletes des de l’Associació Cultural Can Feu, conscients que és una lluita a contrarellotge per evitar la desaparició de la torre. El portaveu de l’associació, Aleix González, explica que “estem esperant la licitació de les obres, que ens van dir que seria el setembre, estem a mitjans d’octubre i encara no en sabem res…”. Després caldrà adjudicar i iniciar les obres, la qual cosa encara demorarà el tràmit diversos mesos més. Es preveu invertir 2,2 milions d’euros per refer la teulada i rehabilitar part de l’estructura del castell, un edifici protegit pel catàleg de protecció del patrimoni local.

Què s’hi farà?

El projecte d’obres preveu reparar les teulades i sostres, bigues i llates de fusta, perfils metàl·lics i seccions de maó. També inclou la reparació dels sistemes d’evacuació d’aigües pluvials dels terrats i cobertes. Es preveu reconstruir les xemeneies, els ràfecs de cobertes, coronaments de façanes i les baranes de les terrasses, en part destruïdes. Per últim, s’enderrocarà un cobert situat a la vora sud-est de la finca, perquè es troba en estat ruïnós. La intenció inicial era tenir aquestes primeres obres acabades el 2024.

Recuperada la creu

L’Associació Cultural Can Feu ha fet una rèplica de la creu que presidia la capella del castell amb l’objectiu de restituir-la quan acabin les obres de rehabilitació de l’edifici, que inclouen la capella. La creu és d’alumini i està preparada “perquè pugui estar a la intempèrie uns 50 anys”, afegeix Aleix González. Fa 30 centímetres d’alt i d’ample i compta amb una tija suficient per assegurar-la. S’ha fet amb segell vallesà: ell tall d’alumini, a Polinyà, i l’anodització per afegir-li una capa de protecció, a Castellar. El resultat “és 100% fidedigne a l’original”, subratlla el sabadellenc. La creu va estar al seu lloc, a la teulada de la capella, des de 1880 fins als anys 1992-93 i era anterior al propi castell, que data del 1880.

Amb la proposta de reposició de la creu, l’Associació continua la seva tasca de conservació i difusió de la Torre d’en Feu. Sovint, l’entitat cultural ha denunciat l’estat de degradació en què es troba, per la manca de manteniment i, també, per l’incivisme que ha patit contínuament al llarg dels anys. Tot i que l’Ajuntament hagi instal·lat una tanca perimetral, això no sempre ha impedit que diverses persones accedeixin a l’edifici en més d’una ocasió.