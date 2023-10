S’intensifica la vigilància de conductors de patinets i bicicletes a Sabadell

Els conductors de patinets, sota la lupa aquesta setmana. Fins al pròxim diumenge, 22 d’octubre, el Servei Català de Trànsit coordina amb les policies de trànsit de les Policies Locals de Catalunya -inclosa la Policia Municipal de Sabadell- i els Mossos d’Esquadra, una campanya preventiva de conductes de risc dels conductors de bicicleta i patinets -vehicles de mobilitat personal- en zones urbanes i interurbanes.

Trànsit recorda que no es pot circular per zones de vianants, ni amb auriculars o utilitzant el mòbil, així com també està prohibit anar dues persones a bord d’un mateix patinet.

L’any passat, a Sabadell, es van sancionar més de 800 conductors de patinets elèctrics (VMP), més de dos usuaris cada dia enxampats en una infracció.

Aquest 2023, el SCT ha posat sobre la taula les bases per garantir la seguretat a l’espai urbà. Així, ha proposat que l’edat mínima per a circular en patinet elèctric sigui els 16 anys, que l’ús de casc sigui obligatori i que els usuaris d’aquests vehicles de mobilitat personal disposin d’una assegurança de responsabilitat civil contractada, a més d’altres mesures al voltant de la conducta dels usuaris.

📅 Aquesta setmana coordinem una campanya policial centrada en vehicles de mobilitat personal i ciclistes. En el cas dels 🛴es controla, entre d’altres, que no se circuli:

❌ Per zones de vianants

❌ Amb auriculars o utilitzant el mòbil

❌ Amb un acompanyant#SCT pic.twitter.com/fXgo242vx9 — Trànsit (@transit) October 17, 2023