Obres de millora al Puig de la Creu

El Puig de la Creu està en obres. Els treballs s’han iniciat aquesta setmana i formen part del Projecte Entorns. L’objectiu de les tasques de millora és refer els murs exteriors del voltant de l’edifici, segons ha explicat el propietari de l’indret, Gener Martí. Una part d’aquests elements estan esllavissats, altres han quedat destruïts i alguns estaven inestables.

Les obres són la continuació de tota la rehabilitació del Puig de la Creu que va començar fa més de vint anys. La realització d’aquesta actuació compta amb les llicències per part dels ajuntaments de Castellar del Vallès i Sentmenat, a més del vistiplau de la Generalitat de Catalunya.

Està previst que els treballs durin al voltant de tres mesos, i no implicaran el tancament de l’espai, que continuarà sent accessible, tot i que amb limitacions. En aquest sentit, Martí ha apel·lat a la responsabilitat dels visitants per evitar riscos durant l’actuació, que al llarg de les primeres setmanes experimentarà la fase més agressiva en el terreny. La propietat ha posat cartells informatius durant el camí per avisar de la situació al cim, demanant comprensió als excursionistes que hi vulguin arribar.

Martí ha detallat que hi ha la voluntat d’executar una segona part de les obres, que consistiria a fer un camí de circumval·lació al voltant de tot l’edifici. A més, es preveu posar una tanca perimetral, malgrat que aquesta operació no està encara contemplada en el calendari i dependrà dels ritmes dels actuals treballs.