Millora insuficient del Sabadell davant un Deportivo només pràctic (0-1)

Millors sensacions, mateix desenllaç. El Sabadell ha merescut almenys puntuar, però una errada puntual de Pau Resta l’ha condemnat davant un Deportivo molt defensiu que s’ha limitat a mantenir el seu avantatge i ser molt pràctic. Ho ha intentat amb el cor, s’ho ha deixat tot al camp el conjunt arlequinat, però sense premi.

Antonio Sánchez i el jove Marc Doménech s’han convertit en les grans novetats de l’onze de Gerard Bofill. El central ha debutat aquesta lliga deixant enrere un calvari de problemes físics per fer l’eix defensiu juntament amb Pau Resta i Toni Herrero. Han tornat David Astals i Carrión per ocupar els carrilers en una línia de cinc. Sense Álex Gualda i Carlos Beitia, el tècnic ha apostat per innovador tàndem Moyano-Marc Domènech al mig del camp i l’habitual trident atacant. Un tarannà, aparentment, clarament ofensiu.

En les files del Deportivo destacava la presència dels tres exarlequinats amb Ian Mackay com a principal referent i rebut amb una ovació quan s’ha citat el seu nom per megafonia, recordant encara la seva decisiva actuació en el play-off d’ascens a Marbella. El lateral Paris Adot i el central Jaime Sánchez, que va jugar la temporada a Segona A, han completat aquest capítol.

Jugadors amb passat al futbol professional com Lucas Pérez, Salva Sevilla o Hugo Rama demostraven el teòric potencial d’aquest Deportivo que ha tingut el suport de més d’un miler aficionats, la majoria ubicats en una zona visitant que s’ha ampliat per una part del Gol Nord. L’ambient ha estat espectacular, el de les grans ocasions. L’entrada ha superat els sis mil espectadors.

El duel ha començat amb un gran ritme… arlequinat. Ha sortit molt endollat el Sabadell, amb molta intensitat i pressionant a dalt. Ha sorprès un Deportivo que s’ha vist tancat en la seva parcel·la d’entrada. Marc Domènech ha aportat dinamisme al mig del camp. Cristian Herrera ha demanat penal en una caiguda a l’àrea que l’àrbitre no ha concedit. Les bones sensacions inicials s’han truncat de sobte amb una errada monumental de Pau Resta que ha aprofitat Villares per servir en safata el gol al jove Martín Ochoa. Primera arribada, gol.

Reacció sense premi

No s’ha enfonsat el conjunt de Bofill, que ha reaccionat bé, mantenint un domini absolut del joc. Això sí, sense generar oportunitats clares. Un intent fallit de rematada de Manel i una pilota que s’ha passejat per l’àrea després d’un llançament des de la cantonada sense trobar destinatari han estat els dos moments més perillosos. En canvi, el Deportivo, amb molt poc, ha fet mal. En el tram final de la primera meitat ha fregat el 0-2 en un xut de Martín Ochoa que ha desviat Ortolá i sobretot en una canonada del veteraníssim Salva Sevilla que s’ha estavellat en el travesser després de tocar lleugerament Ortolá. El Sabadell ha marxat al descans amb bones sensacions de joc i un mal resultat. El Deportivo ha estat molt pràctic.

A la represa, el Deportivo ha semblat que controlava millor el joc. Bofill ha intentat revitalitzar l’equip amb els canvis, però li costava al Sabadell connectar i generar espais. De fet, no ha estat capaç de crear oportunitats davant la granítica defensa gallega. Fins al tram final no s’ha ensumat la possibilitat d’empatar. La graderia ha demanat dues mans a l’àrea visitant. L’actuació arbitral ha estat molt protestada.

La millor opció ha estat una falta provocada per una sortida de Mackay amb la mà fora de l’àrea -no ha vist la vermella perquè no ha considerat l’àrbitre una ocasió manifesta de gol- que ha llançat Carlos Beitia i ha rebutjat l’exporter arlequinat. Amb més cor que idees ho ha intentat el Sabadell, però no ha trobat el premi que segurament ha merescut i encaixa la tercera derrota consecutiva que el manté en zona de descens. La pròxima oportunitat serà a la Ciutat Esportiva de Barreiro (no a Balaídos) davant el filial del Celta.

FITXA TÈCNICA

Sabadell: Ortolá; Pau Resta, Toni Herrero, Antonio Sánchez (Ballero, m. 83), Carrión (Guillem Naranjo, m. 73), Moyano (Nando Garcia, m. 83), David Astals, Marc Domènech (Beitia, m. 62), Manel Martínez, Cristian Herrera (Gualda, m. 73) i Baselga.

Deportivo: Mackay; Paris Adot, Jaime Sánchez, Pablo Vázquez, Retuerta (Dani Barcia, m. 84), Salva Sevilla, Lucas Pérez, Diego Villares (Valcarce, m. 84), Martín Ochoa (David Alvarez, m. 69), Hugo Rama i Jurado.

Àrbitre: Armando Ramo Andrés (Comitè aragonès). Grogues: Pau Resta; Mackay, Pablo Vázquez, Jaime Sánchez, Paris Adot, Retuerta;

Gol: 0-1, minut 14: Martín Ochoa.

Incidències: 6.742 espectadors a la Nova Creu Alta, amb la presència d’uns 1.200 seguidors del Deportivo. En el descans s’ha fet un homenatge a l’equip femení del CE Sabadell que va assolir el títol de la Copa de la Reina fa vint anys.

