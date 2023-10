Escola Pia i CN Sabadell empaten a domicili

L’Escola Pia i el CN Sabadell es mantenen a la part alta a Segona B després d’una nova setmana sense perdre. Ambdós equips han empatat a domicili en la visita dels nedadors a Les Corts (3-3) i dels escolapis a la pista del Marlex Mataró (5-5). El CNS es mantindrà a la zona de play-off per tercera setmana consecutiva mentre que el Futsal Pia continuarà sisè després d’una gran reacció a la segona meitat.

I és que el partit per als de Pedro Donoso s’ha posat coll amunt molt d’hora. Els del Maresme s’han avançat i han duplicat l’avantatge en els primers minuts, però Marcel Bravo ha retallat distàncies. A l’equador del primer temps han anotat dos gols més els locals deixant un decantat 4-1. Al límit del descans, de nou Bravo ha reduït el marcador i la reacció definitiva ha arribat després del pas per vestidors. Aleix Canet a l’inici de la segona part i Lenny Ramos, en el seu vuitè gol de la temporada, ha igualat. Al tram final la bogeria s’ha fet notar a Mataró i és que els locals s’han tornat a posar per davant, però a menys d’un minut pel xiulet, Marcel Bravo ha signat el seu ‘hat-trick’ per a deixar el 5 a 5 al marcador.

Al CNS se li escapa el triomf al final

L’altra cara de la moneda ha estat per CN Sabadell que ha vist trencada la seva dinàmica de victòries amb un empat sobre la botzina davant Les Corts. En un inici de partit dominat per les defenses, al límit del descans Marc Pérez ha avançat als nedadors i Álex Llamas ha duplicat. Després de l’entretemps, en dos minuts d’embranzida, ha aconseguit igualar el conjunt barceloní. Ja al tram final, Luis Garcia ha retornat l’avantatge per als de Pau Machado, però gairebé sobre la botzina Les Corts ha posat el definitiu 3 a 3.