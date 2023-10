La festa del Cocido ballestero trenca un nou rècord amb 700 participants

“Ens hem tornat a superar”. Aquesta ha estat una de les frases més repetides aquest diumenge durant festa del Cocido. I és que la tradicional celebració dels ballesteros ha aplegat prop de 700 persones a la Font de Can Rull. És per això que els organitzadors han hagut d’esforçar-se més que mai perquè tothom pugués tenir el plat a taula.

Així doncs, enguany s’han preparat 6 olles de cocido. Fet significatiu que mostra la gran assistència, ja que de normal se’n solien preparar 4. El plat principal ha estat el gran cocido. Per fer-lo ha calgut 28 kg de cuixa de pollastre, 28g de pit, 28 kg de porc ibèric, 7 kg de cua de porc, 7 kg d’ossos, 80kg de patates, 35 kg de mongeta verda i 75 kg de cigrons. “Avui som molts i això ens ha forçat a tenir més quantitat de tot”, ha expressat Joaquín Lesmes, president dels ballesteros.

Una feinada “agraida” que ha valorat molt positivament. “Veure tanta gent és una satisfacció, estem desbordats, però per sort és en el bon sentit perquè ha estat un èxit”, ha assegurat Lesmes. Com a curiositat cal dir que els ballesteros no esperaven tanta assistència: “L’Associació de Veïns ha marxat d’excursió amb gent que sol venir al dinar, això ens feia patir, però al final hem superat expectatives”, ha confessat el president dels ballesteros amb un somriure.

L’esdeveniment s’ha complementat amb l’espectacle dels Cuadros de Baile. Actuacions amb les quals el jovent de l’Hermandad ha fet gaudir als assistents d’allò més.