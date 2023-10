L’Astralpool CN Sabadell cau amb honor a la final de la Copa Catalunya

L’Astralpool CN Sabadell ha perdut davant l’Atlètic Barceloneta a la final de la Copa Catalunya (10-9). Els de Quim Colet han competit més i millor que a la Supercopa d’Espanya i han tingut opcions d’igualar fins a l’última jugada, però la segona final de la temporada també ha caigut del costat mariner. I és que des de l’inici el Barceloneta ha volgut mostrar el seu favoritisme i ha inaugurat el marcador amb un contundent 3-0 inicial. Unai Biel ha obert el partit i Alex Bustos i Marc Larumbe han posat distància abans que Fran Valera aconseguís el primer gol sabadellenc.

Ha estat aleshores que ha començat un dur intercanvi de cops que s’ha allargat fins al final del segon període. Roger Tahull, Martín Famera i l’ex de l’Astralpool, Bernat Sanahuja, han estat els golejadors barcelonins mentre que Kostas Averka i Alberto Barroso, amb un doblet cadascun, han anotat per als sabadellencs deixant l’ajustat 6 a 5 al descans. S’ha tallat la pluja de gols al tercer i les defenses s’han començat a imposar als atacs. Felipe Perrone ha tornat a obrir escletxa i Barroso ha retallat. Després d’un temps mort, l’equip d’Elvis Fatovic s’ha acostat al triomf amb un nou gol d’Unai Biel que ha suposat el 9 a 6.

Malgrat que la distància era significativa a falta d’un quart, els de Quim Colet hi han començat a creure. Als primers instants dels darrers 8′, Fran Valera i Guus Van Ijperen han reduït la diferència a un gol deixant la final totalment oberta. S’ha sabut defensar bé el conjunt mariner i ha agafat aire a través de Marc Larumbe, però la resposta ha estat ràpida i efectiva. Valera ha retornat la curta distància i Colet ha demanat un temps mort a menys d’un minut pel final. Ha tingut l’atac per empatar l’Astralpool, però ha acabat caient davant el gegant Barceloneta. Una clara millora des de l’últim enfrontament entre ambdós i que mostra que un any més la lluita pels títols serà ferotge.