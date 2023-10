Absolen tres veïns de Sant Cugat acusats de desordres públics en un acte de suport a Pablo Hasel

La secció 6a de l’Audiència de Barcelona ha absolt tres nois, veïns de Sant Cugat del Vallès, acusats de desordres públics i danys en grau de temptativa durant una manifestació de suport al raper Pablo Hasel el 20 de febrer de 2021 a Barcelona. L’acusació es basava en el testimoni de dos agents dels Mossos d’Esquadra de paisà per a confirmar la identificació dels acusats, que van relatar en seu judicial que havien llançar objectes als agents, motiu pel qual els van seguir. No obstant, la versió dels nois i de testimonis ho rebatien, amb el suport de les proves pericials fetes amb el servei de localització de Google Maps dels seus telèfons, que ha permès confirmar que no eren el lloc dels fets, obtenint la lliure absolució per a tots tres.

En l’atestat dels Mossos hi figura que els detinguts, tots tres veïns de Sant Cugat del Vallès, haurien participat en el llançament de pedres i ampolles de vidre contra la línia policial, fet pel qual la fiscalia demanava 2 anys de presó per a cada un dels acusats. Després d’un seguiment per part d’agents de paisà, es va procedir a la seva detenció, tot vinculant-los amb els aldarulls.

No obstant, les declaracions dels nois, així com de diversos acompanyants que actuaven com a testimonis en assegurar que havien estat amb ells tota l’estona, negaven la versió policial. Els situaven a la zona del barri de Gràcia, on havien quedat amb uns amics per prendre unes cerveses, lluny del lloc on van passar els incidents.

La geolocalització, clau

Al marge de la versió, ha estat determinant el servei de geolocalització que els terminals tenien activat, a través de l’aplicació Google Maps, i a petició de l’advocat de la defensa. “Hi ha marge d’error, però és bastant aproximat, i assenyala que les hores s’ajustaven bastant la realitat (…), apareix un itinerari a peu de 50 minuts, que estaven els tres junts a més de (dues acompanyants), que sobre les 21.32 h van parar a la plaça de Gràcia, que seguien junts, i que els detenen entre les 22.15 h i les 22.20 h”, es detalla en la sentència.

De la mateixa manera, en el text es destaca que tot i que els agents estan especialment “entrenats” per a fer seguiments i identificacions, es poden haver confós de persones. “Entenem que la testifical que van aportar no és suficientment contundent per a vèncer la tesi alternativa introduïda per l’acusació, és a dir, que va ser una confusió i fruit de la mateixa es va produir la detenció”, es destaca en la sentència.

Per tot plegat, els tres nois han quedat absolts dels càrrecs que se’ls atribuïa, donat que no ha quedat provada la versió dels agents, que els van identificar i detenir com a participants dels aldarulls.