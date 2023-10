Les ZBE, un desafiament local

Demà comença el Tercer Congrés de la Qualitat de l’Aire. Responsables polítics, empresaris, tècnics i experts en les emissions de contaminants es reuniran a Fira Sabadell amb l’objectiu d’avançar en una estratègia definitiva davant d’una situació d’emergència climàtica que té conseqüències globals, regionals i locals.

Justament, poc abans de la posada de llarg del Congrés, dimarts l’alcaldessa de Sabadell, exercint com a presidenta de l’Arc Metropolità, va anunciar l’activació de zones de baixes emissions (ZBE) a les nou ciutats que conformen l’ens per al 2025. Es posaran en funcionament amb un criteri, horari i temps comuns, cosa que serà útil per als municipis, però sobretot per als ciutadans, que no trobaran diferents models segons el lloc.

La presentació va venir carregada de crítiques. Els alcaldes van criticar la Generalitat per impulsar el seu propi decret “a l’esquena” dels municipis, cosa que el Govern català va negar rotundament. Així mateix, van criticar la manca d’alternatives de transport públic a la segona corona de Barcelona, fet al qual no només donem suport sinó que el patim diàriament. Tot i això, entenent les crítiques, estaria bé avançar en els acords de país i superar les diferències polítiques.