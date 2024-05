Participació: la prova del cotó

[Josep Mercadé, periodista]

Aquests dies previs a les eleccions de diumenge es parla molt dels indecisos i dels condicionants. De tota manera, si anem a l’hemeroteca, ens adonarem que a qualssevol eleccions hi ha prou elements per condicionar els resultats. A les candidatures d’aquests comicis els cal aixecar la mirada i anar més enllà per afavorir una participació que contribueixi a ajustar més el desig dels votants a la realitat del moment.

Les anteriors eleccions al Parlament de Catalunya, del 14 de febrer del 2021, van coincidir amb la tercera onada de la pandèmia de la covid. Un dels principals condicionants d’aleshores va ser la por. I això es va manifestar, en part, amb una baixa participació. A Sabadell no es va arribar ni al 53%, una mica més del global de Catalunya, que va ser el 51,29%. Quatre anys abans, el carismàtic 2017, s’havia superat el 79% del cens d’electors.

Sense cap intenció d’intoxicar amb xifres, les dades ens mostren el desconcert en què avui es troben la majoria de les candidatures que fan crides a la participació i al vot útil. Entre els independentistes, els temors són si l’episodi Pedro Sánchez pot incrementar vots entre el sector menys sobiranista i si alguns indepes mostraran una abstenció de càstig que també pot perjudicar-los. Per la seva banda, a socialistes i populars els fa por una allau de vots cap a Carles Puigdemont.

De moment, la preocupació per si es podrà formar govern o no queda més aparcada en espera de veure el comportament dels electors. En aquest sentit, la participació pot ser la prova del cotó per adonar-nos de com està el país. Les previsions no són gaire optimistes, però qui sap si les enquestes, que cada cop s’ajusten més als resultats finals, aquesta vegada no ho encertaran.

Tant de bo passi això i que diumenge que ve a la nit no hàgim de sentir allò tan gastat que la gent ha preferit sortir de cap de setmana que anar a votar. En aquest sentit, a diferència de comicis anteriors, tampoc s’ha fet una gran insistència per part de les candidatures en el vot per correu, que també és una alternativa per fomentar la participació.

Fer front a la temptació de no anar a votar és una responsabilitat que cal que assumeixin aquells que aspiren a obtenir una representació al Parlament de Catalunya. A ells els correspon motivar uns electors que, sens dubte, no ho estan gaire, però tenen la clau perquè ho estiguin.