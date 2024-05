Llei de bronze de Junts i ERC

[Jordi Serrano, historiador i rector de la UPEC]

L’any 2021, Junts va quedar tercer i pacta amb ERC. Pere Aragonès és elegit president amb els vots de Junts i CUP, era el 24 de maig del 2021. El van fer gruar dos mesos. Junts abandona el govern el 7 octubre del 2022. Va durar 17 mesos. I des d’aquell dia estopa al govern d’ERC i a Pere Aragonès. Crec que si ens centrem en l’obra de govern, s’ha fet força bé des del punt de vista social amb sanitat i educació amb augments de plantilla mai vistos a la història de la Generalitat. Però aquestes eleccions no han anat de balanç de l’obra de govern, sinó d’altres coses. Junts ha estat 17 mesos criticant el govern quan sap que si haguessin continuat governant plegats, només s’hauria notat a les butxaques dels rics catalans que pagarien menys impostos. Encara més, han criticat el govern perquè no plou.

Part de l’abstencionisme indepe es deu a la seva tàctica destructiva. Junts ha guanyat 3 diputats i l’independentisme n’ha perdut 15. Sensacional. Ara Puigdemont queda segon i llavors parlem de polítiques d’unitat de l’independentisme i s’exigeix a ERC que voti la seva investidura. Els spin doctors de Junts ho van avaluar bé? És recomanable sortir d’un govern per cridar a conformar-lo quan ells, ara, tindrien la presidència? Crec que senzillament és tenir molta barra i poca intel·ligència. A més, sembla no interessar ningú, però Junts té un programa econòmic similar al d’Isabel Ayuso i el suport de Mas i Pujol.

A la propaganda que envien a les cases, dec ser l’únic que s’ho llegeix, “Junts Puigdemont president”, hi deia aquestes tres coses: Que “Catalunya necessita lideratge”, òbviament amb Aragonès, segons ell no en tenia. Quim Torra sí? “Catalunya necessita un bon govern”: en els 17 mesos que hi van estar ells també ho van fer malament? I “Catalunya necessita fer-se respectar”, segons ell, Aragonès no es fa respectar. Aragonès és un líder d’ERC que ha aconseguit coses com que el tercer candidat de Junts i el seu secretari general surtin de la presó amb els indults. I que ara es pugui aprovar l’amnistia, amb la qual Puigdemont pugui tornar. Tuit de Puigdemont: “Hem de convèncer 1 votant que ha decidit votar a un partit independentista que canviï el vot per un partit que tingui opcions de governar”. Cal tanta agressivitat? I un punt últim: “Catalunya necessita la independència. Només Junts ho farem possible”.

Puigdemont era president l’octubre del 2017 i no ho va aconseguir. Ara sí? No entenc aquesta llei de bronze de les investidures: si quedo segon, tu em votes, si quedo tercer, no et voto i et faig la vida impossible. Si torno a quedar segon, m’has de votar. No ho trobo normal. En el fons, el problema és que hi ha un odi de classe dels dirigents de Junts contra la gent d’ERC. Ja passava amb la Lliga Regionalista i ERC. Res de nou. Mentrestant, Comuns que fan caure el govern pel Hard Rock i ara criden a pactar amb els instigadors, el PSC que va fer caure govern per no voler retirar Hard Rock, van preferir fins i tot deixar el govern Sánchez sense pressupost. Tot plegat…