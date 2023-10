El Parc Taulí ja permet ser donant de llet materna

Des d’aquesta setmana, totes les dones lactants que tinguin el seu nadó ingressat al Parc Taulí o les dones que hagin estat mares al Parc Taulí podran donar llet materna al centre hospitalari. En un comunicat, l’hospital sabadellenc destaca que s’ha convertit en centre referent per a la donació de llet materna per millorar la qualitat assistencial dels nounats i de les seves famílies. Des del 2014, la Unitat de Neonatologia ja va introduir la llet materna de banc per als nounats nascuts abans de la setmana 32 o amb menys d’1.500 g, nounats amb malformacions intestinals o patologies greus, per evitar malalties greus com l’enterocolitis necrotitzant, en les situacions on la mare no tenia prou producció de llet per a les necessitats que el nadó tenia.

La coordinadora de la Unitat de Neonatologia i UCI Neonatal, Mònica Domingo, ha explicat que “amb la introducció de la llet materna exclusiva, de la pròpia mare o de donant, als grans prematurs es va reduir a zero, gairebé, els nadons que patien enterocolitis, una malaltia que pot ser mortal”.

El Taulí destaca que la llet materna és el millor aliment que pot rebre un nadó, ja que conté proteïnes, anticossos i greixos que garanteixen el creixement i protegeixen el lactant de les malalties més freqüents. També és beneficiosa per al desenvolupament neurològic i visual del nadó.

Davant aquests fets, la Unitat de Neonatologia del Parc Taulí fa un any va començar els tràmits amb el Banc de Llet Materna per poder ser centre seleccionat de donants de llet materna.

Per poder tenir aquesta certificació, tres infermeres de la Unitat de Neonatologia s’han format al Banc de Llet Materna per ser referents i nexe de comunicació amb les famílies. La Sandra Liria, infermera referent del Banc de Llet, ha explicat que amb aquest canvi esperen que augmenti la donació de llet materna perquè “la donació serà molt més fàcil. Les dones no s’hauran de desplaçar a altres centres”, ha dit.

Com es pot ser donant de llet materna?

En primer lloc, per poder ser donant de llet materna s’ha de tenir més de 18 anys, no fumar i tenir hàbits saludables, i es recomana tenir la lactància materna ben establerta.

Si es compleixen aquests requisits, s’ha de concertar una visita amb una infermera referent per fer una breu entrevista. Tot seguit, es fa una analítica i s’extreu una mostra de llet materna per analitzar-la. Si tot és correcte, en el període d’una setmana ja es podrà començar a donar llet materna. La infermera donarà a la dona un kit amb bosses per guardar la llet per poder començar amb la donació.